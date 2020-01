von Horatio Gollin

Herr Birlin, was sind die Höhepunkte der Saison?

Am jetzigen Samstag ist die Ordensverleihung des Verbands der Oberrheinischen Narrenzünfte auf dem Campus. 22 verdiente Narren werden mit dem VON-Orden in Bronze, Silber und Gold durch den stellvertretender Narrenvogt Dirk Bender ausgezeichnet. Um der Ehrung den richtigen Rahmen zu verleihen, haben wir schon vor Jahren beschlossen, die Ordensverleihung als eigenen Anlass zu begehen. Im Anschluss ist die Piratenparty der Maximalen mit DJ Bruzzi. Ein weiteres Highlight wird auch der Ohräquäler-Ball, da die Clique ihr 50. Jubiläum feiert.

Wie wurde das Motto „Gmeinsam sin mir stark!“ gefunden?

Wegen des Narrenbrunnens, unserem närrischen Symbol, auf dem alle Cliquen einheitlich drauf sind, ist mir die Idee zu dem Spruch gekommen. Es soll bedeuten, dass wenn alle zusammenhalten, wir in Rheinfelden wieder eine schöne Fasnacht hinkriegen.

Was zeichnet die Rheinfelder Fasnacht aus?

Die Rheinfelder Fasnacht zeichnet sich durch die große Anzahl von Cliquen und Mitgliedern aus, die ein farbenfrohes Bild in der Stadt geben. Und auch die musikalische Vielfalt mit schräg spielenden Guggenmusiken sowie den Latschari und örtlichen Musikvereinen, die Marsch- und Stimmungsmusik spielen, ist ein Markenzeichen der Rheinfelder Fasnacht.

Steht das Programm für die Zunftabende?

Die Mitwirkenden sind schon schwer am Proben. Auftreten werden wieder das Zunftchörli, Mitlieder der Maximalen, der Latschari, der Grabben und der Höllhooge Bruet. Es ist noch nicht alles geklärt, aber zum Tanz wird die Partyband Zitlos aus Schopfheim aufspielen und für den üblichen Barbetrieb ist auch gesorgt. Sicher ist, dass wieder kommunale und örtliche Themen durch den Kakao gezogen werden.

In welche Richtung verläuft der Fasnachtsumzug dieses Jahr?

Der Fasnachtsumzug startet am Obertor in der Schweizer Altstadt und geht über die Marktgasse und alte Rheinbrücke nach Deutschland. Dort ziehen die Narren die Friedrichstraße bis zur Hardtstraße hoch, wo der Umzug wendet und über die Karl-Fürstenberg-Straße durch die Fußgängerzone verläuft.

Droht ein Konfettiverbot wie in anderen Kommunen?

Nein, davon ist mir nichts bekannt. Wir haben schon Gespräche mit dem Ordnungsamt geführt, wie der Umzug organisiert wird, wegen der Straßensperrungen und weil wir großen Wert drauf legen, dass an neuralgischen Punkten mit großen Menschenansammlungen auch Absperrgitter aufgestellt werden. Von Konfettiverbot war keine Rede. Wir stellen Ordner, die die Absperrungen beaufsichtigen, bis die Technischen Dienste mit der Reinigung durch sind. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung durch den Bauhof und auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung kann man nur loben.

Wie geht die Narrenzunft mit der Konkurrenz zwischen lauten Musikwagen und Guggenmusiken um?

Wir haben dieses Jahr 17 Guggenmusiken aus der Schweiz, deswegen starten wir schon um 13.30 Uhr mit Vorgruppen, die schon vor dem Umzug ein bisschen Stimmung ins Volk bringen. Die ganzen Guggen würden wir im Umzug gar nicht unterkriegen, weil wir so viele eigene Guggen und Musikvereine aus den Ortsteilen haben. Musikwagen dürfen mitfahren und können vor und nach dem Umzug auch Stimmung machen, aber während dem Umzug wäre es wünschenswert, dass die Musik aus bleibt, da genug fasnächtliche Musikgruppen mitmarschieren.

Welche Termine stehen noch bevor?

Bei der Machtübernahme durch die Narren im Kastanienpark gibt es wieder Mehlsuppe von den Dinkelberg-Schraten. Der Latschari-Hausball steht wieder an und die Guggis ‚81 feiern eine Après-Ski-Party. Die Berggeister bieten in Nollingen den Nachtumzug mit Narrendorf. Im Kastanienpark findet das Guggenfestival der Gassemoggis und Ohräquäler statt. Höllhooge Bruet, Dinkelberg-Schrate und St.-Anna-Loch-Teufel organisieren die närrische Meile in der Innenstadt mit Guggenmusiken. Gesetzt ist auch der Preismaskenball der Maximalen, der Schmugglerball in Warmbach und der Hexenfraß der Höllhooge Bruet in der Alukantine.

Was passiert in den Ortsteilen?

Es ist kein närrisches Jubiläum, aber die Froschen-Clique feiert in Minseln ihren 60. Geburtstag. Dort findet auch der Buure-Obend der Letschten Buuren vom Dinkelberg statt. In Eichsel feiern die Dinkelberg-Hexen die Hemdglunkiparty und in Herten gibt es wieder einen Brauchtumsabend und die Dorffasnacht. Ich kann gar nicht alles aufzählen, da gibt es noch verschiedene Termine, wo Narrenbäume gestellt werden oder Kinderumzüge stattfinden. Fasnachtsfeuer gibt es in Degerfelden, Herten, Minseln und Nollingen. Dies Jahr haben wir auch erstmals die Termine der Karsauer Narrenzunft in unseren Narrenfahrplan aufgenommen, wo die dortigen Cliquen auch wieder einiges bieten.

Was ist neu in dieser Saison?

Vor dem Kinderball im Bürgersaal machen wir immer einen Umzug, der startet dieses Jahr am Narrenbrunnen und geht durch die Fußgängerzone zum Karlplatz, wo wir umkehren und zurück zum Bürgersaal laufen, sodass alles in der Fußgängerzone stattfindet und wir keine Straßen sperren müssen.