von Heinz Vollmar

Der Verein Dorfkultur Herten ist als Dachorganisation der Hertener Vereine und Institutionen ein unerlässlicher Partner, wenn es darum geht, Veranstaltungen wie den „Hertener Herbst“ aber auch andere kulturelle Anlässe zu organisieren und auszurichten. Bei der Hauptversammlung des Vereins wurde auf den fünften „Hertener Herbst“ vorausgeblickt.

Der Flohmarkt ist ein voller Erfolg

In seinem Jahresrückblick erinnerte der Vorsitzende des Vereins, Dietmar Leipert, an den Flohmarkt, der auf dem Lindenplatz durchgeführt wurde und großen Zuspruch fand. Besondere Dankesworte richtete er an Anita Basso, Nadine Weber und Kornelia Wehrle, die den Flohmarkt perfekt in Szene gesetzt hatten. Der Flohmarkt sei von der Bevölkerung gut angenommen worden.

Fest kann wie gewohnt stattfinden

Als Kernprojekt in diesem Jahr bezeichnete Leipert den fünften „Hertener Herbst“ am 14. und 15. September. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Leipert betonte, dass auch der die Veranstaltung wie gewohnt auf dem bisherigen Festgelände stattfinden kann. Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Einkaufsmarkts (siehe Artikel Mitte) würden erst im Oktober beginnen, so dass diese das Festgeschehen nicht beeinträchtigen.

Organisationsteam bereitet alles vor

Daneben verwies er darauf, dass man für den fünften „Hertener Herbst“ ein Organisationsteam mit bewährten und neuen Kräften gegründet habe. Die beteiligten Vereine bat er um Unterstützung und Solidarität, damit das Fest wieder ein Erfolg wird. Für das kommende Jahr plant der Dorfkulturverein die Veranstaltung eines weiteren Flohmarkts oder einer Kulturausstellung. Die Planungen befinden sich noch in Vorbereitung.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender ist Dietmar Leipert; Kassiererin Petra Petrone; Beisitzer sind Kornelia Wehrle und Marc Rufle; Kassenprüfer: Holger Thamm und Sindy Weiler.

Zum Verein: der Verein Dorfkultur Herten ist eine Dachorganisation von 23 Hertener Vereinen und Institutionen. Vorsitzender ist Dietmar Leipert, zu erreichen unter Telefon 07623/79 73 83 oder per E-Mail (gurre_petra@gmx.de).