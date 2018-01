Rheinfelden "Alle Teilnehmer sind Sieger", sagt Leo Saporito, der seit 25 Jahren beim Benefizlauf in Adelhausen mitläuft

"Alle Teilnehmer sind Sieger", sagt Leo Saporito, der seit 25 Jahren beim Benefizlauf in Adelhausen mitläuft

Leo Saporito wohnt direkt an der Strecke des Benefizlaufs „Rund um Adelhausen“. Klar, dass er seit 25 Jahren fast immer mitläuft. Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Saporito, wie bereiten Sie sich auf den Benefizlauf vor?

Ich versuche, das ganze Jahr über immer wieder zu laufen und Sport zu machen. Sich fit halten, das ist nicht immer einfach: Zeit und Lust, Schichtarbeit, passendes Wetter und dann gilt es noch, den inneren Schweinehund zu überwinden, denn Nichtstun kann auch sehr schön sein. Doch zur Vorbereitung kann ich sagen: Immer, wenn ein Lauf ansteht, motiviert mich das, öfters als nur ein bis zwei mal pro Monat zu laufen. Dann versuche ich, mir mehr Zeit für das Training zu nehmen, zwei bis drei Mal in der Woche. Da ich in Adelhausen wohne, gehe ich ganz bewusst auf die Benefizstrecke, denn es ist wichtig, speziell für die Steigung, vor Ort zu trainieren und die Strecke, den Berg, in den „Beinen“ zu haben.

Aber Sie trainieren auch sonst gerne?

Im Sommerurlaub in Italien laufe ich fast jeden morgen zum „Alimentari“, so heißen bei uns die Tante Emma-Läden. Ich hole frische Brötchen, Mortadella und Schinken. Nach knapp vier Kilometern freut sich dann die ganze Familie auf ein leckeres Frühstück.

Sie wohnen quasi an der Benefizlaufstrecke, haben Sie schon oft mitgemacht?

In den letzten 25 Jahren war ich nur einmal Zuschauer, da wollte mein Knie nicht mitmachen. Meistens ging ich als Einzelläufer auf die Strecke, aber auch schon mal mit meinem Sohn oder mit Arbeitskollegen; und mit Nachbarn bin ich schon Staffel gelaufen. Dabeisein ist mir wichtig.

Was ist Ihre Motivation?

Der gute Zweck verdient es auf jeden Fall, unterstützt zu werden. Bei Veranstaltungen in unserem Dorf versuche ich grundsätzlich, dabei zu sein. Die Startlinie ist nur 45 Meter von unserer Hauseinfahrt entfernt, die Haustüre weniger als 100 Meter, da muss ich einfach, wir sind ja sozusagen mitten drin.

Haben Sie auch an anderen Läufen mitgemacht?

Beim Grüttlauf in Lörrach war ich dabei, als unsere Kinder im Leichtathletik waren. Die letzten drei Jahre war ich außerdem zusammen mit der Firmenmannschaft der Umicore beim Bad Säckinger Altstadtlauf und 2017 auch am Hanauer Stadtlauf dabei.

Der Benefizlauf ist bekanntlich eine anspruchsvolle Strecke, halten Sie durch?

Das ist nicht immer ganz einfach für einen Hobbyläufer wie mich. Durch die vielen Konkurrenten läuft man ganz automatisch schneller als im Training, und man kommt in Versuchung, gerade in der Anfangsphase des Laufs, mehr zu geben, als es die Kondition hergibt. Das kann zur Folge haben, dass es sich in der letzten Runde anfühlt, als ob der Tank leer ist. Aber im Ziel angekommen ist ganz schnell alle Mühe vergessen und Freude und Stolz überwiegen.

Was ist Ihre Bestzeit?

Ich war 13 Jahre Ringer im Schwergewicht beim TuS Adelhausen, aus dieser Zeit stammt auch meine Bestzeit beim Benefizlauf mit 44:44 Minuten. Davon kann ich heute nur noch träumen und bin glücklich, wenn ich unter einer Stunde ins Ziel komme. Aber wie bereits gesagt, alle Teilnehmer sind Sieger.

Belohnen Sie sich dann selbst?

Oh ja, mit allerlei Schlemmereien in der Dinkelberghalle am Kuchenbuffet.

Kommt der Spaßfaktor auch ins Spiel?

Ich habe viel Spaß, sowohl vor, während als auch nach dem Lauf. Man trifft jede Menge nette Leute, Freunde, Bekannte, nicht nur aus der Sportlerfamilie, fast das ganze Dorf ist auf den Beinen. Und dann feiern, jubeln, und rufen die Zuschauer einem zu, naja, bin ja auch bekannt wie ein bunter Hund, sie applaudieren, feuern die Läufer an. An der Strecke ist eine super Stimmung, das motiviert zusätzlich. Jeder, der ins Ziel kommt, ist ein Sieger.

Machen Sie Werbung für den Benefizlauf in Adelhausen?

Klar, ich versuche, Freunde, Kollegen und nahezu jeden, den ich beim Training treffe, zum Mitmachen zu bewegen. Ich lade auch über Facebook ein, so können viele erreicht werden. Ein Anliegen habe ich noch, ich möchte den Organisatoren und allen Helfern vom Benefizlauf ein ganz großes Dankeschön sagen, dass sie das seit so vielen Jahren mit großer Treue und mit viel Engagement immer wieder durchführen. Ein riesiges Kompliment auch an die Kuchenbäckerinnen, ich freue mich schon auf Sonntag.

