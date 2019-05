Herten vor 1 Stunde

Alle Register spielen zum 125-Jährigen: MV Herten gibt gut besuchtes Jubiläumskonzert

125 Jahre hat der Musikverein Herten am Wochenende zu feiern. Den Auftakt zum Jubiläum machte das Festkonzert am Freitagabend. In großer Besetzung präsentierten sich Nachwuchs- und Aktivorchester den etwa 300 Gästen in der Festhalle des St. Josefshauses und bot einen eindrucksvollen Hörgenuss.