Rheinfelden Adelhausen schwelgt in Erinnerungen ans Jubiläumsjahr

Nach der gelungen 825-Jahr-Feier im vergangenen Jahr freuen sich die Teilnehmer des Neujahrsempfangs auf den Breitbandausbau und das neue Baugebiet.

Im Zeichen des zurückliegenden Jubiläumsjahres „825 Jahre Adelhausen“ stand der Neujahresempfang in der schön dekorierten Dinkelberghalle. Über 150 Gäste nahmen an der Feier teil, für die Bewirtung sorgten die Ortschaftsräte und die Gemeindemitarbeiterin. Ortsvorsteherin Silvia Rütschle und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bekräftigen den hohen Stellenwert der Jubiläumsfeier. Positiv wertete Silvia Rütschle die 825-Jahr-Feier: „Wir haben ein schönes Fest gehabt. Es kam sogar Post von Besuchern, die sich für dieses Fest bedankt haben.“

Mit Blick ins bereits gestartete 2018 gab sich die Ortsvorsteherin optimistisch: „Zwei wichtige Themen werden uns in der Zukunft beschäftigen: Breitbandversorgung und Neubau Bauert.“ Der Startschuss Breitbandausbau ist bereits gefallen, die Planung für das Neubaugebiet ist in vollem Gange. Silvia Rütschle gab indes bekannt, dass der Kinderspielplatz nicht ins neue Baugebiet kommt, sondern zwischen Dinkelberghalle und Feuerwehrhaus integriert wird. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der vor seinem Besuch beim Zunftabend in Karsau, einen Abstecher nach Adelhausen machte, attestierte: „825 Jahre Adelhausen waren etwas ganz Besonderes. Mir persönlich hat das Konzept von Hof zu Hof, von Betrieb zu Betrieb sehr gut gefallen. Es wurde eine beeindruckende gewerbliche Vielfalt gezeigt. Was Adelhausen im Jubiläumsjahr auf die Beine gestellt hat, verdient Applaus.“

Das Stadtoberhaupt blickte auf die Kanalarbeiten und auf 2018: „Neubaugebiet kommt, Breitband kommt.“ Er griff auch den sportlichen Teil der Dinkelberggemeinde auf: „Der TuS Adelhausen hat seine beste Saison gerungen, auch wenn sie unglücklich ausgefallen ist.“