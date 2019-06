von Horatio Gollin

70 Jugendliche aus ganz Südbaden standen beim Adonia-Musical „Isaak“ auf der Bühne in der Dinkelberghalle in Adelhausen. In nur vier Tagen hat der Chor die Lieder einstudiert, und die Schauspieler haben die Texte gelernt.

Sie wollen Gott ein Opfer bringen

Die Sachen sind gepackt, und die gut gelaunte Sarah (gespielt von Marlene Krüger) verabschiedet ihren Ehemann Abraham (gespielt von Valentin Häntsch) und Sohn Isaak (gespielt von Julian Hofmann) in das Männer-Wochenende. „Freust du dich nicht über ein bisschen Quality Time mit deinem Sohn“, fragt Sarah den wortkargen Abraham, der mit Isaak zur dreitägigen Reise aufbricht. Dem neugierigen Sohn offenbart er nur, dass es ins Land Morija geht, wo sie auf einen Berg steigen, um Gott ein Opfer darzubringen.

Einige aus Rheinfelden sind mit dabei

Isaak wundert sich, warum sie kein Opfertier mit sich führen, gibt sich aber mit den Antworten des Vaters zufrieden. Begleitet von einer Liveband umrahmt der Adonia Chor die biblische Geschichte von Abraham und Isaak mit 15 Liedern, die auf die Szenen abgestimmt die christliche Botschaft von der Liebe Gottes verkünden. 70 Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren aus ganz Südbaden singen im Chor, besetzen die Schauspielrollen und wirken in der Liveband mit. Fünf Jugendliche kommen aus Rheinfelden. Im Chor singen drei Mädchen aus Adelhausen sowie ein Junge aus Herten. Eine Degerfelderin spielt Violine.

Die Wanderung ins gelobte Land

Auf der Reise erzählt Abraham seinem Sohn von der Wanderung der Israeliten ins gelobte Land Kanaan und vom Streit mit seinem Bruder Lot, der zur Trennung der Sippe führte. Als Rückblende werden die Geschichten szenisch umgesetzt. Dabei wird es auch politisch, wenn die Kanaaniter die Neuankömmlinge als „Wirtschaftsflüchtlinge“ beschimpfen oder das Thema Leihmutterschaft aufgegriffen wird, da die lange Kinderlosigkeit Sarahs dazu führte, dass Abraham einen Sohn Ismael mit der Sklavin Hagar zeugte.

Probentexte und CDs gibt‘s vier Wochen davor

„Das 90-minütige Musical hatten die Kids in nur vier Tagen einstudiert“, erklärte Rubina Rinklin, die als Hauptleiterin der Jugendgruppe im Camp im Adonia-Haus im Schweizer Ort Vordemwald, Kanton Aargau, war. „Wir wünschen uns, die Kinder und Jugendlichen durch unsere Musicalcamps in ihrem kreativ-musikalischen Fähigkeiten, in ihrem Glauben und in ihrer Persönlichkeit zu fördern“, sagt Rinklin. Probentexte und CDs bekommen die Jugendlichen vier Wochen vor dem Camp zugeschickt, zusammen probten sie erstmals vier Tage vor dem Auftritt in der Dinkelberghalle.

Vater und Sohn fallen sich in die Arme

Am Opferort angekommen, begreift Isaak, dass sein Vater ihn opfern will. Obgleich Abraham schon zuvor mit seinem Gott gehadert hat, will er sich fügen. Im letzten Moment verhindert Gott das Opfer. Vater und Sohn fallen sich, gestärkt in ihrer Liebe und im Vertrauen zueinander und in Gott, in die Arme. Glücklich kehren sie nach Hause zurück zur Familie.

Nach dem letzten Lied setzte großer Applaus für die gelungene Vorstellung und Rufe nach einer Zugabe ein, die natürlich gegeben wurde.