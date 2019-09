von Rolf Reißmann

Ein rundes Jubiläum ist es nicht, aber da wird wiedermal ein „Zehner“ voll. Die Adelbergkirche wird 120 Jahre alt. In den vergangen Jahren war sei mehr im Gespräch als noch vor 25 Jahren, denn das Kirchlein musste sich dagegen durchsetzen, nicht hinter Neubauten zu verschwinden. Doch nunmehr ist die Lösung gefunden, die älteste Kirche der Stadt bleibt Dominante auf dem Hügel zwischen Rhein, Bahnhof und Innenstadt.

1899 wurde sie erbaut, die Stadt gab es noch nicht, doch mit der Industrialisierung siedelte sich eine neue evangelische Gemeinde an. Für 50 000 Goldmark war das kleine Gotteshaus nach dem Entwurf von Architekt Wilhelm Ehmig auf dem einstigen Ökonomiegelände der Kraftübertragungswerke entstanden. Großherzog Friedrich I. von Baden stiftete sogar eine Glocke. Am 17. September 1899 wurde die Kirche eingeweiht.

Dann dauerte es auch gar nicht lange, bis die Kirche eine Erweiterung erfuhr, 1903 wurde eine Empore eingebaut. Entsprechend der evangelischen Glaubensausübung ist die Einrichtung, ein schlichter Altar an der Stirnseite, rechts eine kleine Kanzel und links daneben der Ambo, alles aus Holz. Als 1937 die Christuskirche im neu aufgebauten Stadtzentrum eingeweiht wurde, überließ die evangelische Gemeinde die Adelbergkirche den Altkatholiken.

Diese Glaubensgemeinschaft spaltete sich nach dem 1. Vatikanischen Konzil 1870 von der römisch-katholischen Kirche ab, weil sie die Beschlüsse des Konzils nicht mittrug. In Deutschland bestehen heute 60 altkatholische Gemeinden. Rheinfelden gehört zum Pfarramt Bad Säckingen, seit nunmehr fast 35 Jahren ist Werner Nuss hier als Messmer und Kirchenbetreuer zuständig.

Bei einer Begegnung in der Adelbergkirche beschrieb er, wie viel Aufwand notwendig war und wohl auch weiterhin sein wird, um das Gebäude zu erhalten. Anfang der 70er Jahre konnten die damaligen Kraftübertragungswerke Rheinfelden mit dem Grundstück nichts mehr anfangen, wollten Kirche und Fläche gerne abgeben. Nuß vermittelte seit damals zwischen den KWR und der Stadtverwaltung. Er trug nicht unerheblich dazu bei, dass die Stadt 2013 das Gebäude endgültig übernahm und die Kirchengemeinde die Verantwortung für die Innenausstattung. Seit 1976 ist die Kirche an die Altkatholische Gemeinde Hochrhein-Wiesental vermietet.

Inzwischen stehen wieder Aufgaben zur Gebäudesicherung und zur Ausstattung an. Das kleine Türmchen mit der Glocke sitzt zu locker auf dem Dach, deshalb darf die Glocke nicht mehr geläutet werden. Zur Sanierung muss das Türmchen abgenommen, unten saniert und wieder aufgesetzt werden. Doch für diese spezifische Arbeit ist nur schwer eine Firma zu finden. Bei einem der ältesten öffentlichen Gebäude Rheinfeldens redet auch der Denkmalschutz mit. Ihre Einrichtung ist noch so, wie sie 1899 eingebaut wurde. Doch immer stärker zeigt sich, dass diese nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt. Altar und Kirchenbänke stehen auf Podesten, sind nur über Stufen erreichbar. So wie in andere Kirchen bereits erfolgt, sollen die Bänke gegen Stühle auf einer Ebene ausgetauscht werden. Doch da legte der Denkmalschutz Widerspruch ein. „Nun wird ein Kompromiss umgesetzt,“ erklärte Werner Nuß. „Die vorderen Reihen werden ausgebaut, die hinteren drei Bankreihen bleiben im jetzigen Zustand stehen. Zu Befahrbarkeit mit Rollstühlen und Rollatoren wird eine schiefe Ebene angelegt, so dass Altar und die Sitze ohne Stufe erreichbar sind.“

Werner Nuß sitzt auf einer historischen Bank. Seit über 30 Jahren ist er Kirchenbetreuer. | Bild: Rolf Reißmann

Der in der römisch-katholischen Kirche übliche Kreuzweg in 14 Bildern fehlt, in der Adelbergkirche hängt seit 2008 ein Bild. Unter dem Titel „Die Bergpredigt“ schuf die Kunstschule von Nicola Quici dieses Gemälde und stiftete es. Ein weiteres Gemälde kommt demnächst hinzu. Zahlreiche Einwohner kennen die Adelbergkirche auch, weil sie gerne geöffnet wird für andere Glaubensgemeinschaften, so für Hochzeiten oder Taufen. Ebenfalls finden öffentliche Veranstaltungen hier statt.

Gottesdienst: Die altkatholische Gemeinde begeht den 120. Jahrestag am 29. September mit einem Gottesdienst, dabei kommt auch eine Truhenorgel zum Einsatz