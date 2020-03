von Elena Borchers

Innerhalb der vergangenen 40 Jahre wurden in Rheinfelden sechs Erneuerungsgebiete abgerechnet, zwei laufen noch. Etwa 24 Millionen Euro wurden dafür investiert. Das erste Sanierungsgebiet war im Jahr 1980 der Stadtkern. Dabei wurde die Innenstadt im Bereich Kapuziner-, Zähringer und Karl-Fürstenberg-Straße aufgewertet.

Stadtentwickler Roland Hecker (63). | Bild: Elena Borchers

Gleich zu Beginn seiner Arbeit in Rheinfelden hatte Roland Hecker von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE) mit diesem Gebiet einiges zu tun. „Die Herausforderung in den 80er Jahren war, dass Rheinfelden keine klassische Altstadt hatte, sondern eine gewachsene Stadtstruktur aus der Industrie heraus.“ Es habe zum Teil sehr emotionale Diskussionen gegeben, etwa zur Zukunft des damaligen Konsumblocks. Dieser wurde bekanntlich abgerissen, um dem heutigen Hieber-Markt mit Tiefgarage in der Karl-Fürstenberg-Straße Platz zu machen.

Innenstadtumbau als Initialzündung

Trotz heißer Diskussionen hätten sich die planerischen Herausforderungen aber gelohnt, denn sie seien Initialzündung für künftige Projekte gewesen. „Als wir in der Innenstadt den Durchbruch geschafft hatten, war das der Impuls etwa für das Seidenweberareal oder die Verlegung des Metzgerareals, die im Sanierungsgebiet Südweststadt angegangen wurden.“

Das Metzgerareal hatte sich damals noch an der Nollinger Straße (beim heutigen Rewe) befunden. Ebenfalls heftige Diskussionen gab es bei der Frage, ob Gebäude in der Innenstadt abgebrochen oder umgestaltet werden sollen, um sie gewerblich zu nutzen. „Das hat Emotionen ausgelöst, manche wollten sich nicht von der Substanz trennen und die Tradition wahren“, erinnert sich Hecker. Als drittes Sanierungsgebiet folgte die „Stadtmitte Nord“ mit dem Fokus auf der Gestaltung der Fußgängerzone. Von 2002 bis 2010 beschäftigte die Verwaltung das Sanierungsgebiet „Oberrheinfelden“.

Soziale Stadt

Die damalige Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Senioren, Cornelia Rösner, hatte sich dafür eingesetzt, dass Rheinfelden in das Städtebauförderungsprogramm des Bundes „Soziale Stadt“ aufgenommen wird. Das gelang 2001. So wurde der Stadtteil, der wegen seines Bevölkerungsgefüges als sozialer Brennpunkt galt, sowohl im baulichen als auch im sozialen Bereich unterstützt. „Wir wollten baulich etwas bewegen, die Wohnblöcke wurden zeitgemäß saniert, damit sie wieder optimal bewohnbar waren“, erinnert sich Hecker.

Im sozialen Bereich tat sich derweil einiges, so wurden etwa der Stadtteiltreff Pfiffikus und das Jugendhaus geschaffen. „Die Stadt hat hier Vorbildliches geleistet und das tut sie immer noch, der städtebauliche Impuls war hier nur der Einstieg“, sagt Hecker.

Eine große Überraschung

Parallel zu Oberrheinfelden lief das Sanierungsgebiet „Ortskern Herten I“. „Herten ist prädestiniert für städtebauliche Erneuerung“, sagt Hecker. Der Grund: Es ist der größte Ortsteil von Rheinfelden, außerdem gibt es dort viele historische und unter Denkmalschutz stehende Gebäude. Im Sanierungsgebiet I wurden etwa der Lindenplatz als zentraler Kommunikationspunkt gestaltet und historische Gebäude modernisiert.

Im Zusammenhang mit diesem Sanierungsgebiet hat Hecker eine große Überraschung erlebt. Nachdem die geplanten baulichen Maßnahmen umgesetzt waren, war in Herten noch Geld übrig. Statt dies zu behalten, entschied sich der damalige Ortschaftsrat, es an die Stadtverwaltung zu übergeben. „So etwas erlebt man nicht jeden Tag“, sagt Hecker. Rheinfelden sei damals in einer Notsituation gewesen, da keine Förder- und Haushaltsmittel für den Bau des Hiebermarktes mit Tiefgarage zur Verfügung standen. „Der einzige Weg, den Markt zu realisieren, war diese Umschichtung“, sagt Hecker. Voraussetzung war jedoch, dass Herten die Mittel irgendwann wieder zurückbekommt. „Das ist nun mit dem Sanierungsgebiet Ortskern II Herten passiert.“

Kein leichter Abschied

Der gelernte Sparkassenbetriebswirt Roland Hecker kam vor 34 Jahren als Ansprechpartner und Begleiter der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen nach Rheinfelden. Sein Arbeitsplatz war das Regionalbüro der Kommunalentwicklung Freiburg. Doch da in Rheinfelden eine personelle Notlage herrschte, nahm er die Beratertätigkeit trotz der Entfernung an. „Aus geplanten drei wurden dann 34 Jahre, denn es sind gute persönliche Kontakte zu den Verantwortlichen entstanden, man hat sich geschätzt“, so der 63-Jährige.

Anfangs fuhr er zwei Mal in der Woche nach Rheinfelden, später etwas seltener. „Ich werde an Rheinfelden die Offenheit aller Beteiligten und den guten Draht zur Verwaltung und allen Bezugspersonen vermissen“, sagt Hecker mit etwas Wehmut. Die Stadt sei für ihn immer etwas Besonderes gewesen, nicht zuletzt wegen ihres besonderen Klimas und der schönen Lage am Rhein. Dass Hecker auch vonseiten der Verwaltung sehr geschätzt wurde, zeigte der herzliche Abschied in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats.

Städtebauförderung

Im Rahmen der Städtebauförderung unterstützt der Bund Kommunen beim Herstellen nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Dazu gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen, die durch Mittel der Länder und Kommunen ergänzt werden. Der Eigenanteil der Kommunen liegt bei 40 Prozent.