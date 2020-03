von Ingrid Böhm-Jakob

Das städtische Kulturamt hat nach dem Veranstaltungsverbot durch die Corona-Verordnung des Landes bis auf Weiteres alle Veranstaltungen abgesagt. In Absprache mit der Schweizer Seite wird auch die für Anfang Mai geplante Kulturnacht für den angedachten Termin abgesagt. Andere Veranstaltungen wurden ganz abgesagt oder verschoben. Was passiert nun mit den bereits gekauften Tickets?

„Die Absage der Kulturnacht tut uns sehr leid, aber wir möchten verhindern, dass die Vereine und Institutionen Energie und Zeit in ein Projekt investieren, von dem zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen kann, ob es durchgeführt werden kann“, erklärt Kulturamtsleiter Claudius Beck. Er hofft darauf, dass sich vielleicht die Möglichkeit ergibt, die Kulturnacht im Sommer nachzuholen.

Bereits verschoben wurde das „Beethoven-Meisterkonzert“, das ursprünglich am 26. April stattfinden sollte. Der Veranstalter habe die Tournee um zwei Monate verschoben, so dass das Konzert – Stand heute – am Samstag, 27. Juni, im Bürgersaal stattfinden werde.

Papiertickets für Veranstaltungen des Kulturamtes, die im Bürgerbüro, in der Buchhandlung Merkel, im Kulturamt oder der Tourist-Info gekauft wurden, können ab sofort zurückgegeben werden. Der Kunde kann zwischen der Rückerstattung des Ticketpreises oder einer Umwandlung in einen Kulturgutschein wählen. Der Gutschein kann zeitlich unbegrenzt eingesetzt werden und ist auch übertragbar. Dafür muss ein entsprechende Formular auf der Homepage ausgefüllt und zusammen mit den Tickets per Brief oder Mail (Scan oder Foto der Tickets) an das Kulturamt geschickt werden.

Inhaber von Kabarettabos erhalten pro ausgefallener Veranstaltung eine Gutschrift in Form eines Kulturgutscheines in Höhe von neun Euro. Die Gutscheine werden automatisch an der Abendkasse der nächsten Kabarettabende nach der Krise ausgegeben. Die Rückabwicklung von Tickets, die über Reservix online erworben wurden, werden automatisch in den nächsten Wochen zurücküberwiesen. Tickets aus dem Reservix-System, die in Vorverkaufsstellen erworben wurden müssen dort wieder eingelöst werden.

Wie alle anderen öffentlichen Einrichtungen ist auch die Stadtbibliothek geschlossen. Diese weist darauf hin, dass die Leihfrist entliehener Medien nicht verlängert werden muss und dass auch die Rückgabe-Box geschlossen ist. „Nach Ende der außergewöhnlichen Schließzeit können die Medien bis Ende April abgegeben werden“, erklärt Andrea Strecker, die Leiterin der Bibliothek. Sollte die Schließung länger dauern, würde die Frist entsprechend angepasst. Gleichzeitig macht die Leiterin Werbung für die digitalen Angebote wie beispielsweise die Datenbank ebook+ mit einem großen Angebot an digitalen Büchern, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften. Die entsprechenden Informationen hierzu findet man auf der Homepage der Stadtbibliothek www.stadtbibliothek-rheinfelden.de

Über die Ticket-Rückgabe informiert das Kulturamt der Stadt Rheinfelden im Internet (www.rheinfelden.de/FAQ)