Rheinfelden Abrissarbeiten haben begonnen

Das Gebäude in der Kapuzinerstraße wird Stück für Stück von einem Bagger abgetragen, damit das Hochrheincenter II entstehen kann.

Rheinfelden – Kurz nach 9 Uhr haben am Dienstagvormittag die Abrissarbeiten des Gebäudes neben dem Hochrheincenter begonnen. Im Vorfeld wurde der Altbau komplett entkernt und die Stoffe nach strengen Maßgaben sortiert. In zwei bis drei Wochen soll man von dem vierstöckigen Haus mit breiter eingeschossiger Umbauung nichts mehr sehen.

Investor Rolf Brugger von der Hochrhein Invest steht um 9 Uhr schon am Bauzaun am Seidenweberweg hinter dem Gebäude. Leichter Nieselregen fällt, trotzdem ist es warm. „Eigentlich ideales Wetter für einen Abriss“, sagt Brugger und schaut den letzten vorbereitenden Handgriffen der Bauarbeiter zu. „Bei Hitze und Trockenheit kann es sonst mehr stauben.“ Der Seidenweberweg ist gesperrt, weil der Abriss von hinten stattfindet. Irgendwie haben das trotz Beschilderung noch nicht alle Autofahrer begriffen. Eine Autofahrerin mit Waldshuter Kennzeichen kommt um die Kurve und bremst vor Brugger ab. Der winkt der Frau zu, dass es hier nicht weitergeht. Sie setzt zurück und Brugger schaut wieder durch den Bauzaun.

„Haben die einen Defekt“, fragt er, als mehrere Mitarbeiter der mit dem Abbruch beauftragten Firma Decker aus Albbruck um die Nebelkanone stehen. Offenbar nicht, denn genau in dem Moment beginnt die höhenverstellbare Kanone ein tiefes Brummen von sich zu geben – und versprüht zielgerichtet einen kräftigen, aber feinen Wassernebel auf die Kante des niedrigeren Teils des Gebäudes. Jetzt kann auch der Baggerfahrer loslegen. Mit dem Sortiergreiferaufsatz werden erste Bauelemente gepackt und vom Gebäude abgerissen. Die abgerissenen Stücke werden vor dem Gebäude abgelegt. „Wenn der Bagger anfängt, sind vorher schon 50 Prozent der Arbeit erledigt“, sagt Baufirma-Chef Felix Decker. Damit meint er die Entkernung des Gebäudes und die Trennung der Stoffe. Den Estrich und Dämmmatten aus dem Gebäude aus den 60er Jahren zu holen, habe sich als etwas aufwändiger herausgestellt, fügt Brugger an.

Wer sich den Abriss des Gebäudes mit einer Abrissbirne und viel Getöse vorgestellt hat, wird enttäuscht. Es ist definitiv nicht leise, weshalb auch an die Anwohner und umliegenden Geschäfte Informationsblätter verteilt worden sind, aber es gibt nicht den einen großen Schlag, der alles zusammenstürzen lässt. Im Gegenteil: Nach den ersten sechs abgebissenen Stahlbetonteilen, werden die erst einmal vom Bagger mit einem neuen Aufsatz zerkleinert.

Decker erklärt das: „Unser Ziel ist, dass wir keine Stücke mitnehmen, die größer als 50 mal 50 Zentimeter sind.“ Denn das ist die Größe, die ein „Brecher“ fassen kann. Eine Brechanlage zerkleinert die Betonplatten in kleine Bruchstücke, die als Recyclingmaterial beim Straßenbau Verwendung finden.

Vorher allerdings findet das Abrissmaterial an der Baustelle eine ganz praktische Verwendung. Decker: „Der Bagger baut sich damit eine Rampe, auf der er auch die höher gelegenen Mauern erreichen kann.“ Wenn Decker und seine Mitarbeiter mit dem Abrissarbeiten fertig sind und das Gelände von allem Schutt geräumt haben, gehen die Arbeiten zur Errichtung des Wohnhauses „Hochrheincenter II“ los. Brugger rechnet mit acht bis zehn Arbeitstagen, bis es so weit ist. Im nächsten Schritt wird zur Absicherung der Erdarbeiten eine Bohrpfahlwand rund um das Areal in den Boden gebracht. Darin kann die in Richtung zur Kapuzinerstraße hin bis zu zehn Meter tiefe Grube ausgehoben werden. Durch die Bohrpfähle kann nämlich sichergestellt werden, dass von den umliegenden Grundstücken nichts in Richtung der Grube rutscht. Am Mittag kommt die Sonne raus, am Nachmittag wird es richtig heiß. Durch die Nebelkanone bleibt die Staubbelastung erträglich, wie auch ein Anlieger bestätigt. Zum Feierabend ist schon ein gutes Stück des eingeschossigen Teils abgerissen. Heute,geht es weiter.