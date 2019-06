von Horatio Gollin

Minseln – Vor einiger Zeit wollte Sabrina Kaiser Blut spenden, aber sie war noch zu jung. Jetzt ist sie alt genug und hat gleich einen Blutspendetermin am Georg-Büchner-Gymnasium angestoßen. Die Schulleitung und DRK-Blutspendedienst waren der Idee gegenüber aufgeschlossen.

Anstoß aus dem Abschlussjahrgang

Im Georg-Büchner-Gymnasium findet am Freitag, 7. Juni, eine DRK-Blutspende statt, die aber nicht vom DRK-Blutspendedienst ausging, sondern auf eine Initiative aus dem Abschlussjahrgang zurückgeht. Maßgeblich wurde der Termin von der Schülerin Sabrina Kaiser anberaumt. Sie ist 18 Jahre alt und wohnt bei den Eltern in Oberminseln. Die ältere Schwester ist schon ausgezogen.

Eben erst die Prüfungen hinter sich

Gerade erst hat die junge Frau die Abi-Prüfungen gemacht. Sie würde gerne etwas aus dem Bereich Wirtschaft studieren, hat sich aber noch nicht für eine Hochschule entschieden, da die Abi-Ergebnisse noch ausstehen. Seit sie den Führerschein hat, ist das Leben in Minseln leichter, vorher hatte sie oft das Gefühl, dort fest zu sitzen. Sie geht gerne mit ihren Freunden aus, hat aber kein echtes Hobby. Mitglied im DRK-Ortsverein ist sie nicht.

Sie hält das Spenden für wichtig

Kaiser hat auch noch nie eine Bluttransfusion gebraucht. Wie kommt es, dass eine junge Frau einen Blutspendetermin organisiert? „Ich bin dadurch mit dem Thema in Berührung gekommen, dass ich Blut spenden wollte, aber nicht durfte, weil ich noch zu jung war“, erinnert sie sich. Bei der Beschäftigung mit dem Thema war ihr die Wichtigkeit des Spendens deutlich geworden. Sie führt aus, dass Blut nicht käuflich erworben werden kann, sondern auch ein hoher Bedarf einer Person über Spenden gedeckt wird. „Diesen Luxus haben wir in Deutschland, und dafür sollte man seinen Beitrag leisten.

Jetzt hat sie auch einen Organspenderausweis

Auch wenn man nie im Leben eine Spende braucht, kann man durchaus ein oder zwei Mal im Jahr einen halben Liter Blut spenden“, meint Kaiser. „Der Bedarf ist da, und wir können unseren Teil dazu beitragen, ihn zu decken.“ Als sie den Führerschein gemacht hat, hat sie sich auch gleich einen Organspenderausweis zugelegt.

Idee kommt im Biologiekurs auf den Tisch

Die Idee, eine Blutspendeaktion an der Schule durchzuführen, kam ihr im Biologiekurs, als die Lehrerin die Frage aufwarf, wie man die motivationsarme Unterrichtszeit zwischen Abitur und Schulende gewinnbringend für die Schüler füllen könnte. Kaiser schlug eine Blutspendeaktion an der Schule vor, um den Gymnasiasten ab 18 Jahren, die vorher nicht spenden durften, die Erfahrung als Erstspender zu ermöglichen. Kaiser weiß aus Gesprächen mit den Mitschülern, dass viele bereit sind, Blut zu spenden, allerdings zweifelt sie, dass bei allen die Motivation da ist, auch zu einem Termin irgendwohin zu gehen. „Da ist es einfacher, wenn man in die Sporthalle laufen kann“, sagt Kaiser.

Natürlich sind die Lehrer ebenso aufgefordert zur Blutspende zu gehen. Auch Eltern könnten die Blutspende mit ihren Alltag verknüpfen, wenn sie an der Schule ihre Kinder abholen.

Nach einer E-Mail geht es ratzfatz

Die Biologielehrerin zeigte sich als Blutspenderin der Idee gegenüber aufgeschlossen und schlug Kaiser vor, sich beim DRK zu melden. Ihre E-Mail war falsch weitergeleitet worden, doch nun wurde sie an den für Rheinfelden zuständigen Mitarbeiter durchgestellt. „Dann ging es ratzfatz“, erzählt Kaiser.

Blutspendedienst organisiert alles

Die Organisation übernahm der DRK-Blutspendedienst. Kaiser musste sich nur um den Kontakt zur Schulleitung kümmern, der es wichtig war, dass der Unterricht nicht beeinträchtigt wird. Ein Mitarbeiter des Blutspendedienstes kam in die Schule und schaute sich die Räume an. In der Sporthalle gab es genug Platz, während die Verpflegung der Spender in der Mensa vorbereitet wird.

Jetzt rührt sie die Werbetrommel

Nachdem mit der Schulleitung der Termin abgestimmt war, hat Kaiser noch einen Elternbrief für die Schulleitung verfasst und rührt seither die Werbetrommel. „Aktuell bin ich noch beschäftigt, die Plakate zu verteilen, die mir das DRK geschickt hat, und die Leute in meinem Alter zu motivieren“, sagt Kaiser, die aber auch schon Anfragen von unter 18-jährigen Schülern hat, die zwar nicht spenden dürfen, aber helfen möchten. Kaiser hofft, dass die Gymnasiasten es Freunden weitererzählen, damit auch viele Erstspender anderer Schulen kommen.

Ihrerseits bleibt es zunächst eine einmalige Aktion, da sie die Schule nun verlässt. „Mich würde es natürlich freuen, wenn nächstes Jahr die jetzigen Elftklässler das wieder machen würden“, sagt Kaiser, die sich dann auch als Ansprechpartnerin zur Verfügung stellen würde.

Termin: Blutspendetermin am Georg-Büchner-Gymnasium, Maurice-Sadorge-Straße 6, am Freitag, 7. Juni, 12 bis 18 Uhr. Blutspenden ist ab 18 Jahren möglich. Der Personalausweis ist mitzubringen.