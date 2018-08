von Petra Wunderle

Die Apfelernte fällt in diesem Jahr besonders reich aus und beginnt wetterbedingt besonders früh. Wer in den eigenen oder in Nachbars Garten schaut, in dem Apfelbäume stehen, der entdeckt es schnell: Die Äste der Bäume biegen sich unter der Last, und darunter breitet sich ein dichter Apfelteppich aus. Für manch einen Apfelbaumbesitzer stellt sich die Frage: Was tun mit den vielen Äpfeln und wohin damit? Wir haben uns nach Tipps umgehört, wie die reichhaltige Apfelernte sinnvoll verwendet werden kann.

Flyer zur Verwertung von Mostobst

Landwirte und Obstbauern, die große Mengen Äpfel ernten, verwerten das Obst selbst oder haben ihre Adressen, wo sie die Äpfel abgeben können. Aber gerade Personen, die nur wenige Bäume im Garten stehen haben, stehen der Apfelflut hilflos gegenüber. Grundsätzlich ist das Landratsamt des Landkreises Lörrach eine Anlaufstelle. Dort ist ein Flyer zum Thema „Verwertung von Mostobst im Landkreis Lörrach“ erhältlich mit Annahmestellen, Ansprechpartnern und Aktivitäten.

Obstbauern nehmen die Früchte an

In Rheinfelden gibt es die gemeindeeigene Trotte in Karsau, die Brennerei Wiedmann-Wenk in Minseln und die Birlin-Mühle in Degerfelden, die das Obst annehmen und zu Saft pressen. „Im Moment läuft unsere Mosti noch nicht, wir starten Ende August“, so die Auskunft von Rene Wenk von der Brennerei Wiedmann-Wenk. Jeder, der hier seine Äpfel zu Saft pressen möchte, ist willkommen. Es spielt keine Rolle, ob ein Eimer voll mit Äpfeln oder zentnerweise als Obst angeliefert wird. Wichtig ist in diesem Jahr nur, dass die Leute den Saft dann mit nach Hause nehmen. Dazu sagt Wenk: „Wir haben selber so viel eigenes Obst, dass wir keines dazukaufen. Man soll bitte auch Kanister mitbringen, um den Saft mit nach Hause zu transportieren.“ Und es ist wichtig, dass man zuvor telefonisch einen Termin ausmacht. Ab dem 1. September nimmt die Birlin Mühle Obst an. „Früher geht nicht, denn wir geben die Äpfel an eine Kelterei im Klettgau weiter. Im September beginnt bei denen die Vollsaison, und wir haben somit keinen Einfluss auf das Datum“, heißt es aus der Birlin-Mühle. In der Trotte in Karsau beginnt die Moscht-Saison am Mittwoch, 29. August, 16.30 Uhr. Ab der darauffolgenden Woche wird immer mittwochs ab 16.30 Uhr und samstags ab 9 Uhr, Obst gepresst.

Ein Obstjahr, das es selten gibt

Jan Koch steht an der Spitze des Obst- und Gartenbauvereins Nollingen. Er weiß um das ertragsreiche Obstjahr. Wer sein Obst nicht selbst verwerten könne, dem rät er dazu, sich an die Sammelstellen zu wenden. Koch: „Wir vom Verein verwerten oder lesen keine Äpfel für Externe auf." Jan Koch privat gibt nie unter zwei Tonnen Äpfel ab, er bezieht dann den fertigen Apfelsaft.

Auch Landfrauen wissen, was man tun kann

Christel Suhr, die Vorsitzende der Dinkelberger Landfrauen, verrät, was sie alles aus Äpfeln macht. Den Hauptteil verarbeitet sie zu Süßmost. Dafür muss man die Äpfel entsaften, den gewonnenen Saft erhitzen bis auf 80 Grad und ihn dann in heiße Flaschen abfüllen. „Das ist ein guter Vorrat bis in den Winter hinein“, schwärmt sie. Der Apfelsaft sei heiß begehrt. „Nicht nur mein Mann und ich genießen ihn, auch die Kinder und Enkel trinken ihn sehr gerne“, so Christel Suhr, die zudem noch mit Weißwein oder Zimt verfeinertes Apfelgelee in ihrer Küche zaubert. Ein Teil der Äpfel auf den eigenen Streuobstwiesen verwendet sie als Futter für die Pferde, einen weiteren Teil lässt sie extra liegen, davon profitiere dann das Wild. Doris Renk aus Adelhausen liebt Apfelmus. Das macht sie natürlich selbst. Dafür verwendet sie ausschließlich die Sorte Gravensteiner. „Das ist eine Sorte des Kulturapfels, und es ist ein wunderbarer Sommerapfel. Ich mache daraus Apfelmus als Vorrat für den langen Winter“, berichtet Doris Renk. Wie sie das macht? Die Äpfel werden gekocht, mit Zucker und Zimt gewürzt, püriert und portionsweise eingefroren.

