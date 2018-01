Rheinfelden A 98: BI reagiert auf Antwort des Regierungspräsidiums

Die Sprecher der BI Tunnel Karsau-Minseln, Klaus Weber und Uwe Tittmann, halten die Kritik an den A 98-Planungen für fachlich fundiert.

Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) hat auf die Kritik hinsichtlich des Planfeststellungsverfahren A 98.5 reagiert und die Vorwürfe von sich gewiesen. Dass sich Claus Walther, Leiter der Abteilung Straßen und Verkehr im RP, schützend vor seine Behörde stellt, sei verständlich, „fällt doch die lautwerdende Kritik auf das Amt und damit ihn selbst zurück“, heißt es in einer Stellungnahme der BI Tunnel Karsau-Minseln. In der jüngsten Vergangenheit hätte es mehrfach Gelegenheit vor Ort gegeben, sachlich auf Kritikpunkte einzugehen, so die BI-Sprecher Uwe Tittmann und Klaus Weber in dem Schreiben von Freitag.

Bereits Ende November habe die BI Kontakt zum RP bezüglich einer gemeinsamen Trassenbegehung aufgenommen. „Das RP sah sich dazu nicht vor dem 9. Februar, also vor Ablauf der Einspruchsfrist, in der Lage.“ Mittlerweile wurde diese von der BI erfolgreich alleine organisiert. Die Kritik am offengelegten Plan komme nicht von der BI und der Politik alleine: Zwei Fachgutachter haben im Auftrag der Stadt Rheinfelden eine fundierte Stellungnahme der Stadt erarbeitet.

In einer ersten Bürgerinformation am Dienstag sei in Minseln eine fachlich fundierte Kritik der Öffentlichkeit vorgestellt worden, so die BI-Sprecher weiter. „Die Fachgutachter fragen sich, warum die Trassenbreite mit einem Einschnitt von 60 bis 100 Metern zwischen Karsau und Minseln breiter werden soll, da zunächst ohnehin nur eine Fahrbahn mit zwei bis drei Spuren für die nächsten 50 Jahre gebaut werden soll. Es wäre besser, die Trasse zunächst weniger breit zu bauen, um Kosten für eine landschaftsschonendere Bauweise zu sparen.“

Die Gutachter bemängeln auch unklare Begrifflichkeiten im Plan bezüglich des Brückenbauwerks über die K 6336 und beurteilen die Detailplanung als ungenügend. „Ein Videoclip ersetzt keine detaillierte schriftliche Aussage über die Bautechnik.“ Die Durchquerung des EU-rechtlich geschützten FFH Gebiets Röttler Wald sei auch nach über zehnjähriger Planungsarbeit von der EU noch nicht genehmigt. Weiterhin bemängeln die Gutachter ein fehlendes Bodenmassenkonzept, eine Untersuchung der Schichtwasserhorizonte im Karstgebiet und eine Untersuchung der Altlasten, giftige Müllablagerungen auf dem alten Sportplatz Karsau sowie eine Prüfung der Standsicherheit der Industriemülldeponie. Letztere beide Punkte habe die BI dem RP in einem Brief an den damaligen Regierungspräsidenten Julian Würtenberger am 19. Februar 2008 mitgeteilt. Zitat: „Kein Schutz vor einer möglichen Verseuchung mit Dioxin-Giften aus der Deponie. “

Die BI schließt mit der Verkehrswirksamkeit: „Aufgrund der nach wie vor unklaren Fortsetzung der Trassenführung im Abschnitt A 98.6 kann mit dem Bau der Trasse von Karsau nach Schwörstadt erst nach Vorlage einer genehmigten Planung begonnen werden. Hierfür trägt die Bürgerinitiative keine Verantwortung.“