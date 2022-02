von Verena Pichler

Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, im Spätherbst 2019, hat die Stadt Rheinfelden Kulturförderrichtlinien beschlossen, wonach Bürger, Vereine oder auch Gruppen Geld beantragen können für kulturelle Projekte. Trotz der Krise, die gerade das Kulturleben hart getroffen hat, sind fürs laufende Jahr sieben Anträge auf Förderung eingegangen – zwei davon hat das Kulturamt jedoch abgelehnt. Der Hauptausschuss folgte der Argumentation von Amtsleiter Dario Rago.

Aufgrund von Datenschutzbestimmungen könne er leider zu den Personen keine näheren Angaben machen, schickte Rago voraus. So war am Montagabend nur zu erfahren, dass zwei Einzelpersonen je einen Antrag gestellt haben. 1000 Euro wollte ein Künstler für einen Dokumentarfilm über sich selbst beantragen, 4300 Euro eine Musikerin für eine CD-Produktion. Beide Projekte bewertete das Kulturamt jedoch nicht als nachhaltig oder gesamtgesellschaftlich relevant. Vielmehr stünde die Vermarktung der eigenen Person im Vordergrund.

Rheinfelden Einige Brunnen in Rheinfelden sollen nur noch von Juli bis September laufen Das könnte Sie auch interessieren

Anders fiel die Bewertung bei den übrigen Projekten aus. Ein Verein möchte zum einen ein Filmfestival zum Thema Nachhaltigkeit auf die Beine stellen, wofür 2500 Euro beantragt wurden; zum anderen möchte er eine Stummfilmvorführung mit Life-Musik untermalen, wofür 2000 Euro gebraucht würden. „Das ist etwas Besonderes“, so Rago, der an ein ähnliches Projekt mit Orgelmusik erinnerte, das großen Anklang fand. Ein weiterer Verein plant ein Konzert mit skandinavischer Chormusik und möchte dafür 500 Euro. „Das gab es hier noch nie“, so Rago.

Eine Gruppe von Bürgern plant etwas Außergewöhnliches, um die Geschichte des Adelbergs in Erinnerung zu rufen: So soll der ehemalige Brunnen des Ott‘schen Hauses wiederhergestellt und einen würdigen Platz finden, wofür die Gruppe 3000 Euro veranschlagt. Weitere 500 Euro sollen in die Restaurierung eines Mauerrelikts fließen.

Rheinfelden Ein besonderes Andenken an das Jubiläum 100 Jahre Rheinfelden fertigt Glasküntsler Wilfried Markus Das könnte Sie auch interessieren

Uwe Wenk (SPD) erntete einige Lacher, als er fragte, ob denn der historische Brunnen dann auch ans Wasser soll und verwies auf die Diskussion um die Stilllegung einiger Brunnen im Stadtgebiet. Laut Rago handelt es sich bei dem Brunnen aber nur noch um einen Ring, der derzeit beim Werkhof eingelagert ist. Gustav Fischer (SPD) regte an, sich auch mal die anderen Kleindenkmale in der Stadt anzuschauen.

„Die Stadtstele oder das Ehrenmal brauchen dringend eine Reinigung.“ Eveline Klein (SPD), Ortsvorsteherin von Minseln, mahnte, dass man das Landesdenkmalamt ins Bild setzen müsse. Laut Verwaltung ist dies bereits geschehen. Eckhart Hanser (CDU) freute sich über die verschiedenen Anträge, zeigten sie doch das „kulturelle Engagement aus der Bürgerschaft.“ Das Geld bekommen die Antragsteller übrigens erst, wenn sie entsprechende Belege vorgezeigt haben.