von Petra Wunderle

Wer am Sonntagabend zum Kirchturm in der Friedrichstraße blickte, entdeckte einen Reigen schöner Lichter. 81 Kerzen leuchteten auf der Balustrade des Turms der St. Josefskirche. Es war eine Aktion der pastoralen Mitarbeiterin Dorothea Flaig, um so den Verstorbenen zu gedenken.

Kerzen in Apfelmusgläsern

Dorothea Flaig und ihr Ehemann Carsten Spinder haben die Kerzen in große Apfelmusgläser gestellt, 106 Treppenstufen auf die Balustrade getragen und in dankbarer Erinnerung für die Verstorbenen und deren Angehörige angezündet. „Zwischen Himmel und Erde begegnen wir uns“, so das Motto des Kerzenleuchtens.

In einem beliebten Zitat von Antoine de Saint-Exupéry heißt es: „Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es Dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne.“ Viele Menschen, weiß Dorothea Flaig, verwenden diesen schönen Spruch, um ihr Erinnern und ihre Nähe zu den Verstorbenen auszudrücken. Der Stern, der im dunklen, weiten Himmel leuchtet, verkörpert etwas von dem persönlichen Eindruck, den ein verstorbener Mensch hinterlassen hat für die, die um ihn trauern.

Als wollten die Trauernden sagen: Du Mensch warst wie ein Licht in meinem Leben und auch wenn Du nicht mehr auf dieser Erde lebst, bist du für mich weiterhin sichtbar, bist da – in meinem Herzen und im großen Universum. Die Erinnerung an Verstorbene ist wie eine Brücke, die Zeit und Raum überwindet.

Termin: Am Freitag, 12. November, um 18.30 Uhr findet in der St. Josefkirche eine Eucharistiefeier für die Verstorbenen statt. Dabei werden für die Verstorbenen des vergangenen Monates Kerzen angezündet.