Mit zwei Stadtteilen und sieben Ortsteilen überrascht Rheinfelden mit seiner Weitläufigkeit – die große Kreisstadt ist fast 63 Quadratkilometer groß. Und auch wenn die Kernstadt mit noch nicht mal 100 Jahren recht jung ist, die Muttergemeinde Nollingen wurde bereits 752 urkundlich erwähnt. Hier entwickelte sich zum Ende des Ende des 19. Jahrhunderts durch den Kraftwerksbau und die Ansiedlung von Industire die Doppelgemeinde Nollingen-Badisch Rheinfelden.

1922 wurde Rheinfelden mit der Eingemeindung von Warmbach zur Stadt Rheinfelden (Baden). In den 1970er Jahren wurden dann die umliegenden Orte nach und nach eingemeindet, Rheinfelden wuchs auf heute über 33.000 Einwohner. Die Ortsteile haben sich vielfach ihrer langen Tradition und charmanten Dorfcharakter bewahren können. Es gibt also auch rund um Rheinfelden einiges zu entdecken. Adelhausen liegt auf dem Dinkelberg, umgeben von Steuobstwiesen, kleinen Wäldchen und zahlreichen Wanderwegen. Folgt man dem Weg durch die Wiesen Richtung Eichsel kommt man in einer kleinen Senke zum Mägdebrunnen. Hier, so erzählt es die Legende sollen die drei Heiligen Jungfrauen Wibrandis, Kunigundis und Mechtundis ihren Wanderstab in den Boden gesteckt haben, so das eine Quelle entstand. Direkt neben dem idyllischen Rastplatz findet sich ein kleiner Gehölzlehrpfad rund um heimische Gewächse.

Folgt man dem Weg, gelangt man nach Eichsel. Bekannt ist der Ortsteil vor allem für sein Café mit dem markanten Frauennamen. Ein Blick verdient aber auch die St. Galluskirche. Die katholische Kirche wurde 1192 zu Ehren des Heiligen Gallus und der drei Jungfrauen gegründet. Letzter sollen auch in der Kirche begraben sein. Eine besondere Kirche steht auch in Minseln: Die Katholische Kirche Peter und Paul verdient allein schon wegen ihrer Fresken aus dem Rokoko einen Blick in den opulent gestalteten Innenraum. Kreativ wird es in Nordschwaben, wenn man den Weg von der Ortsmitte zur Mauritiuskapelle folgt. Durch die malerische Landschaft schlängelt sich ein Skulpturenweg mit Werken verschiedener Künstler und endet bei der Mauritiuskapelle, einem der ältesten Gebäude in ganz Rheinfelden. Hoch vom Dinkelberg geht es nun nach Karsau und dann in das Rheintal hinab, dabei die wunderbar weite Aussicht entlang des mächtigen Stroms immer gut im Blick.

Noch weiter hinab geht es in die Tschamberhöhle, leider ist ein Besuch aktuell nicht möglich. Den Rhein entlang geht es ganz durch Rheinfelden nach Warmbach. Ebenso wie Minsel ist der Stadtteil bereits über 1200 Jahre alt. 1921 schloss man sich der damaligen Doppelgemeinde Nollingen-Badisch Rheinfelden an. Der Name ‚Warmbach’ geht übrigens nicht auf das hier vermeintlich angenehm temperierte Rheinwasser zurück. Als Ursprung wird vielmehr das althochdeutsche Wort „Warba“ vermutet, was soviel wie Bach mit Wirbeln bedeutet.

Ein bisschen weiter den Rhein entlang gelangt man nach Herten und dem St. Josefshaus, wo man sich seit 1879 um Menschen mit Behinderung kümmert. An der Gemarkungsgrenzen zu Degerfelden steht übrigens der Eigenturm auf dem Hirzenleck, der mit 523 Metern höchsten Erhebung des Dinkelbergs. Degerfelden selbst schließlich schlängelt sich entlang des Dorfbachs.

Die erste Mühle wurde hier 1370 erwähnt, bis heute finden sich hier Mühlen und viele schöne alte Gebäude entdecken.