von sk

Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Dienstag, 30. März, gegen 16.50 Uhr, in Adelhausen in der Sennmattstraße bei einem Sturz leicht verletzt. Nach Angaben eines Zeugen soll der Pedelec-Fahrer nach seiner Mütze gegriffen und dabei die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben. Der 74-Jährige wurde laut Polizeimeldung mit einer Kopfverletzung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.