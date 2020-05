von Ralf H. Dorweiler

Die Media Group Medweth und der OZ Verlag in der Römerstraße in Rheinfelden haben Ende Februar beim Amtsgericht Lörrach die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. In der vergangenen Woche wurde dieses dann eröffnet, wie Insolvenzverwalter Stephan Rüdlin von der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz & Partner auf Anfrage dieser Tageszeitung bestätigt. Beide Gesellschaften hatten zusammen rund 60 Mitarbeiter. Etwa 20 davon hätten im Vorfeld anderweitige Beschäftigung gefunden und hätten Aufhebungsverträge unterzeichnet. Den restlichen rund 40 Mitarbeitern habe man kündigen müssen.

Druck-Sparte zuerst insolvent

Rüdlin war bereits für das Insolvenzverfahren OZ-Druck vor wenigen Monaten eingeschaltet. Mit Geschäftsführer Christian Medweth habe es auch bei den aktuellen Verfahren wieder eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben. Für den OZ Verlag war laut Rüdlin schon vorinsolvenzlich beschlossen worden, die nur noch im Agenturbereich laufenden Geschäfte auszulagern. Es sei absehbar gewesen, dass eine Fortführung der Tätigkeit nicht stattfinden würde.

Das weitere Verfahren

Die Media Medeth Group sei vornehmlich Dienstleister für andere Firmen der Gruppe gewesen. Nachdem der Druck insolvent wurde und sich nun auch die Verlagssparte nennenswert verkleinert habe, sei auch hier eine Fortführung der Tätigkeit nicht darstellbar gewesen. Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens werden jetzt die Vermögenswerte zu Geld gemacht und geschaut, wie die Gläubiger zu bedienen sind. Dieser Prozess könne ein bis zwei Jahre dauern, so Rüdlin. „Jetzt gilt es, in Rheinfelden den dort noch tätigen Firmen der Unternehmensgruppe die Daumen zu drücken, sich in der schwierigen Branche weiter behaupten zu können“, sagte der Insolvenzverwalter.