von Petra Wunderle

Herr Klein, auf was können sich die Besucher beim kommenden Narrenmarkt freuen?

50 Johr Narrenmarkt – das schreit förmlich nach Attraktionen. Deshalb wird der diesjährige Narrenmarkt auch viel Neues und zum Teil Einmaliges bieten. Neben einem Schwibbogen am Eingang werden wir einen „Karsau Tourismus“ Stand haben, wo wir verschiedene Jubiläumsartikel anbieten werden. Zum Highlight zählt sicher der Jubiläumsschal “Narrenmarkt Karsau – seit 1969". Außerdem wird es verschiedene Aktionen geben, wie geführte Narrenmarkt Touren durch unsere Fasnachts-Urgesteine.

Das hört sich nach fasnächtlichem Kraftakt an?

Am Fasnachtsdienstag haben wir, passend zum ersten Narrenmarkt, das Motto „Flower Power 1969“. Jede Person mit Jahrgang 1969 erhält in sämtlichen Buden ein Glas Sekt gratis. Außerdem wird es einen Wettbewerb für Kinder geben. Zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes haben wir uns anlässlich des 50. Narremarkts etwas Neues einfallen lassen. Es gibt Festbändel der besonderen Art. Jeweils mit der Altersangabe 16 Jahre und 18 Jahre. Die Bändel werden in allen Buden nach der Passkontrolle ausgegeben, sind aus Stoff und können alle drei Tage getragen werden, ähnlich wie man es von den großen Openair-Veranstaltungen kennt.

Wer hat sich diese Jubiläumsausgabe ausgedacht und auf die Beine gestellt?

Als wir realisiert haben, dass sich der Narrenmarkt zum 50. Mal jährt, haben wir ein Team aus Alt und Jung zusammen gestellt. Unter anderem zählen dazu unser Ehrenzunftmeister Rolf Hönicke (Elferrat) und unser Ehrenmitglied Karl-Heinz Forster (Füürgeischter), der auch für die Chronik der Narrenzunft verantwortlich ist. Das Team vervollständigen Anna Binnen (Bettlerkuchi Hexen), Kim Formella (Andrese-Geischter) und Uwe Wenk (Füürgeischter).

Was macht den Karsauer Narrenmarkt so besonders und worauf basiert das Erfolgsrezept Jahr für Jahr?

Das Besondere am Narrenmarkt ist das Flair. Die verschiedenen Buden, Keller und Hütten, die immer toll geschmückt sind. Dazu ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Ganz wichtig ist aber das Herzblut der Narren, was immer wieder zu neuen Innovationen und Attraktionen führt. Kein Narrenmarkt ist gleich. Oft werden politische oder andere Motive aufgegriffen und thematisiert. Außerdem waren wir schon oft Vorreiter in anderen Bereichen, zum Beispiel haben wir am Narrenmarkt schon die Security eingeführt, als es noch keine Pflicht für Veranstaltungen war.

Wird es weitere Narrenmärkte in Karsau in Zukunft geben?

Der Narrenmarkt hat sich immer ein klein wenig verändert, sich neuen Örtlichkeiten und Begebenheiten anpassen müssen. Verschiedene Buden wurden aufgegeben oder der Standort verändert. Vereine machten mit oder hörten wieder auf. Die Konstante ist der Ort und das Verständnis und Miteinander der Anwohner. Ohne die Unterstützung der Anwohner, hätten wir es viel schwieriger, den Narrenmarkt Jahr für Jahr auf die Beine zu stellen. Am 100. Narrenmarkt bin ich dann 96. Es wäre schön, wenn ich da noch drüber schlendern könnte.

Können Sie sich an ein besonderes Ereignis, an eine Anekdote auf dem Karsauer Narrenmarkt erinnen?

Ein besonderes Ereignis in meiner Zunftmeisterzeit war sicher 2016. Am Fasnachtsdienstag gab es einen sehr starken Sturm, so dass wir gegen 23 Uhr eine kurze Vorstandssitzung einberufen haben und die Fasnachtsverbrennung um Mitternacht abgesagt haben. Aber damit wäre ja dann die Fasnacht nicht beendet worden, also haben wir die Verbrennung am Wochenende beim Schiibefüür nachgeholt.

Was bedeutet Ihnen als echter Karsauer der Narrenmarkt persönlich?

Meine Frau habe ich zwar nicht am Narrenmarkt kennen gelernt, aber bevor wir zusammen waren, immer an den drei Narrenmarkt-Tagen mit ihr geflirtet. Das besondere für mich am Narrenmarkt ist, dass für die ganze Familie etwas geboten wird oder wurde. Heute haben wir noch die Junggarde Bude. Früher gab es das Ponyreiten und in den 1970er Jahren gab es in der Turnerklause sogar eine Schaukel. Auch dieses Jahr wollen wir mit dem Wettbewerb am Fasnachtsdienstag etwas für Kinder bieten.Wir achten auch seit je her darauf, dass anti-alkoholische Getränke günstig angeboten werden.

Es gibt ja ganz viele Genüsse in der Budenstadt, verraten Sie uns ihre Lieblingsbude?

Meine Lieblingsbude ist klar das Füürdächli. Das liegt aber daran, dass ich lange bei den Füürgeischtern aktiv dabei gewesen bin. Ich gehe heute noch sehr gerne als Gast hin. Als Aktivmitglied hatte ich alle Tätigkeiten rund ums Füürdächli genossen, egal ob Aufbau, in der Wurstbude arbeiten oder bedienen. Jeder sogenannte „Arbeitsdienst“ macht auf seine Art Spaß und trägt zum Gelingen bei.

Termin: Der 50. Karsauer Narrenmarkt startet am Sonntag, 3. März, 11.11 Uhr, und ist weiter am 4. und 5. März, 11 bis 24 Uhr, geöffnet.