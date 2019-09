von Horatio Gollin

Bei der 20-tägigen Aktion Stadtradeln haben die Teilnehmer 17,3 Tonnen CO 2 vermieden, was einem Ausstoß von sieben durchschnittlichen Autos mit einer Jahresleistung von etwa 14 000 Kilometern entspricht. Im Rathaus wurden die Teams und Fahrer mit den besten Leistungen gewürdigt.

OB kommt mit dem Rad zum Empfang im Rathaus

„Das Fahrrad ist im Stadtverkehr durchaus konkurrenzfähig zum Auto“, meinte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der selbst mit dem Rad binnen zwei Minuten von einem Termin in der Stadtgärtnerei zum Empfang im Rathaus gefahren war. Dort hatten sich viele Stadtradler zur Ehrung der bestplatzierten Fahrer und Teams der diesjährigen Aktion Stadtradeln eingefunden.

110 Kommunen im Ländle mit von der Partie

Eberhardt freute sich, das Ergebnis verkünden zu können: In Baden-Württemberg hatten 110 Kommunen zwischen 10 000 und 50 000 Einwohner teilgenommen, und Rheinfelden erreichte den zehnten Rang. Deutschlandweit hatten sich 570 Kommunen dieser Größenordnung beteiligt und Rheinfelden schloss auf dem 41. Rang.

OB und Klimaschutzmanager zeichnen Radler aus

Zum dritten Mal in Folge hatte die Stadt Rheinfelden am Stadtradeln teilgenommen. 454 Einwohner hatten mitgemacht und insgesamt 122 055 Kilometer auf ihren Fahrrädern und E-Bikes während der 20 Tage im Juli zurückgelegt. Teilnehmerzahl und Länge der zurückgelegten Strecke konnten wieder gesteigert werden. „Wir hatten die Losung ausgegeben die 100 000-Kilometer-Marke zu knacken. Das haben wir deutlich geschafft“, lobte Eberhardt. Zusammen mit Klimaschutzmanager Frank Philipps würdigte er die drei Teams mit den längsten zurückgelegten Strecken, die drei Teams mit den meisten geradelten Kilometern pro Kopf und die besten Fahrer in der Einzelwertung.

Mike Volkmann gewinnt die Einzelwertung

Das 75-köpfige Team Skizunft Radler hatte mit 27 027 Kilometern die meisten Kilometer geradelt. Gefolgt vom 77 Mitglieder starke Team St. Josefshaus Radler mit 19 206 Kilometern. Auf dem dritten Platz lag das 53-köpfige Team Evonik mit 16 947 Kilometern. Für die meisten geradelten Kilometer pro Person wurde das 18 Mitglieder starke Team RSV Rheinfelden gewürdigt, wo im Schnitt eine Person 520 Kilometer zurückgelegt hatte. In der Einzelwertung kam Mike Volkmann vom Team Evonik auf 1416 Kilometer, was einer CO 2- Vermeidung von 210 Kilogramm entspricht.

Sonderpreis für Team Happy Familie

Einen Sonderpreis bekam das Team Happy Familie der Familie Burkhart, die gemeinsam 1950 Kilometer geradelt waren. Der zweite Sonderpreis ging an das Team der Senioren-Turngruppe des Turnvereins Rheinfelden, das 1442 Kilometer zurückgelegt hatte.

IG Velo meldet Problemstellen in der Stadt

Wolfgang Gorenflo von der IG Velo erklärte, dass die IG sich trotz der anfänglichen Kritik an der Aktion beteiligt hatte und dabei gezielt Problem- und Gefahrenstelle online gemeldet habe. Auf Rheinfelder Gemarkung setzte die IG Velo während der Aktion 134 Meldungen wegen zugewachsener Radwege oder mangelnder Beschilderung ab.