von Petra Wunderle

40 Jahre sind sie jung, sie fühlen sich wie vom „Dampf angetrieben“ und sie haben ihren eigenen, individuellen Geschmack: Die „Guggis 81“. Sie sind, wie der Name bereits verrät, eine Guggemusik-Clique, welche die närrische Landschaft in Rheinfelden seit vier Jahrzehnten mitprägt und öfters mal mit einem neuen Outfit überrascht. An der Spitze der Guggis 81 stehen mit Alexander und Melanie Schwarzenberger Vater und Tochter. Und auch die Ehefrau Tanja Schwarzenberger übt als Schriftführerin einen Vorstandsposten aus – also fast ein Familienunternehmen, das hervorragend funktioniert.

Am 11.11.1981 gründeten sich die Rheinfelder „Guggis 81“, es waren ehemalige Mitglieder der Ohrequäler. Gründungsmitglieder waren vor vier Jahrzehnten Inge und Rolf Amrein sowie Artur und Cornelia Martszausky. Ursprünglich waren die Guggis 81 als Waggis, Jocker, Gandalf aus Herr der Ringe und Drachen unterwegs, vor sechs Jahren haben sie sich dann dem „Steam-Punk“ verschrieben.

Steam kommt aus dem englischen und bedeutet „Dampf“ und am punk, was mies oder wertlos bedeutet, verselbständigt sich Punk. Steam-Punk ist ein Phänomen, das als literarische Strömung erstmals in den 1980er Jahren aufgetreten ist und sich zu einem Kunstgenre, einer kulturellen Bewegung, ja einem Stil und einer Subkultur entwickelt hat.

Dazu erklärt Alexander Schwarzenberger: „Jeder von uns kann im Prinzip frei wählen, wie er sich kleidet. Klar, das Motto, der Stil, ist vorgegeben, aber die Vielfalt ist groß und interessant“. So kleideten sich die Guggis 81 bislang eher in dunklen Farben ein, ab diesem Jahr haben sie sich für eine hellere Verkleidung entschieden.

Dazu verdeutlicht Melanie Schwarzenberger: „Der Stilrichtung bleiben wir treu, aber wir sind in Zukunft bunter, wir bringen mehr Farbe ins Kostüm“. So präsentiert sich der Steam-Punk Chef in einem edlen gold- und cremefarbenen Gehrock, schneeweißen Hemd, schwarzer Hose und einem roten Zylinder. Für welche Farben sich die Ladys entscheiden, welche sich als romantische Abenteuerinnen mit einem gewissen Touch Erotik kleiden, bleibt dieses Jahr noch ein Geheimnis. „Wir Cliquenmitglieder teilen diese Leidenschaft uns im viktorianischen Stil zu kleiden und wir lassen mit unserem Auftreten und der Musik Dampf ab. Wir werden mit Dampf angetrieben“, lacht Alexander Schwarzenberger.

Masken tragen die Guggis 81 seit jeher keine, das schuldet auch der Tatsache um sich so freier dem Musizieren widmen zu können. Bei der Wahl ihrer Musik setzt die Clique auf ein bewährtes Strickmuster: Hits aus Rock und Pop, ganz im Gugge-Stil. Apropos Musik: Neue Guggemusiker – mit oder ohne Vorkenntnisse – sind herzlich willkommen. Beim Thema Gugge-Party wechseln die Guggis 81 ebenfalls die Richtung.

„Ab 2022 heißt es Steam-Punk-Party. Das ist unsere Lebensphilosophie und die wollen wir in jeder Beziehung an unsere Fans weitergeben“, freut sich Alexander Schwarzenberger auf die nächste, hoffentlich stattfindende, fünfte Jahreszeit. Und unterm Jahr wird zudem einiges unternommen: Hütten- und Campingwochenende, Maiwanderung und die Bewirtung für die Narrenzunft am 11.11.