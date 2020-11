Rheinfelden vor 1 Stunde

40-Jähriger spaziert auf der Straße und brüllt Autos an

Ein Mann hat am Freitagabend in der Rheinfelder Innenstadt randaliert. Sein Verhalten begründe der 40-Jährige gegenüber der Polizei, an diesem Tag noch keine Drogen geraucht zu haben.