Rheinfelden 350 Euro im Monat für Satelliten-Internet: Landwirtfamilie kämpft für Breitband

Der Hagenbacher Hof in Degerfelden ist nicht im ersten Breitbandausbauabschnitt dabei – das ist ein Problem für die Betreiberfamilie Vollmar.

Wer glaubt, Landwirte seien nicht auf schnelles und leistungsstarkes Internet angewiesen, liegt falsch. Auch dieser Beruf wurde mehr und mehr digitalisiert, wie Verena Vollmer vom Hagenbacher Hof in Degerfelden nur zu gut weiß. Weil der Aussiedlerhof aber weit weg von für die Telekommunikationsunternehmen interessanten Gebieten liegt, muss Familie Vollmer Internet via Satellit benutzen – das ist teuer und häufig zu langsam. Die Hoffnung ruht nun auf dem Zweckverband Breitbandausbau.

350 Euro im Monat zahlen die Vollmers allein für Internet. Theoretisch haben sie via Satellit eine Leistung von einem Gigabit – also Glasfasergeschwindigkeit. „Wir brauchen dieses Volumen auch, wegen der großen Datenmengen, die wir bewegen“, erläutert Verena Vollmer und zählt auf: Auf Geoportalen müssen die Milchbauern etwa ihre Flächen einzeichnen, um Fördermittel beantragen zu können. Jedes Tier, das geboren wird oder stirbt, muss online sofort gemeldet werden. „Da haben wir täglich Veränderungen.“

Hinzu kommen weitere Dokumentationspflichten und jede Menge Rechnungen, die zu bezahlen sind. „Das erledigen wir via Online-Banking“, so Vollmer. Für 20 Rechnungen sitzt sie dann aber zwei Stunden am Computer – denn die höchste Übertragungsrate wird selten erreicht. Denn je mehr Menschen gleichzeitig via Satellit im Internet surfen, desto geringer wird die Leistung. „An den Wochenenden und zwischen 17 bis 22 Uhr kann man es eigentlich vergessen“, sagt Vollmer. Und privat geht online gar nichts. „Wir haben drei schulpflichtige Kinder, die natürlich auch mal gerne einen Film streamen würden.“ Das dürfen sie aber nicht. „Sonst würden wir noch mehr zahlen.“

Deshalb hat Verena Vollmer die Aktivitäten des Zweckverbands sehr genau verfolgt. Aus einem Gespräch mit Geschäftsführer Paul Kempf kam sie allerdings eher ernüchtert zurück. „Ich habe das so verstanden, dass wir für den Glasfaserausbau zu weit weg liegen und dass es Jahre dauern könnte, bis wir einen Anschluss bekommen.“

Auf schnelle Hilfe vom Zweckverband können die Vollmers tatsächlich nicht hoffen, wie Axel Moick, technischer Leiter beim Zweckverband, auf Nachfrage sagt. „Degerfelden ist beim ersten Ausbau nicht dabei.“ Für den gesamten Ausbau seien zwölf Jahre anvisiert, da sei klar, dass nicht alle gleichzeitig drankommen könnten. Aber: „Angeschlossen wird jedes Haus, egal, wie unmöglich es liegt“, sagt Moick. Der Auftrag des Zweckverbands sei, flächendecken auszubauen. „Und deshalb wird jeder Bauernhof mit Glasfaser versorgt, wie man ja auch im Wiesental sehen kann.“