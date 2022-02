von Horatio Gollin

Rheinfelden – Die am schlechtesten versorgten Gebiete in Rheinfelden wurden in den vergangenen Jahren mit Glasfaser ausgebaut. 3300 Haushalte haben sich für den Anschluss entschieden. Der Zweckverband Breitbandversorgung will ab Mitte des Jahres für die Kommunen auch als IT-Dienstleister auftreten.

„Rheinfelden ist wie der Landkreis im Kleinen“, sagte Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung, bei seinem Bericht zur Vorstellung des Glasfasernetz-Ausbaus im Gemeinderat Rheinfelden. Der Ausbau des Breitbandnetzes ist in Rheinfelden – wie im gesamten Landkreis Lörrach – in den vergangenen Jahren zügig vorangeschritten.

Vorrangiges Ziel des Ausbaus war es, die mit Internet unterversorgten Gebiete zu erschließen. In Rheinfelden waren das vor allem die Dinkelberggemeinden, die mittlerweile erschlossen worden sind. Auch die Versorgung der Gewerbegebiete sollte auf den neusten Stand gebracht werden. In diesem Zuge wurden die Gewerbegebiete Schildgasse, Einhäge und Sengern ans Glasfasernetz angeschlossen.

Glasfaser und Nahwärme

Auch in den besser versorgten Gebieten der Kernstadt wurde der Ausbau vorangetrieben, da sich der Zweckverband dem Ausbau des Fernwärmenetzes durch die Stadtwerke Rheinfelden anschloss. So wurden Kosten eingespart, die Straßen mussten nur einmal geöffnet werden, und den Anwohnern konnte gleichzeitig der Anschluss an das Nahwärme- und das Glasfasernetz angeboten werden. Mittlerweile wurde das Breitbandnetz in Rheinfelden an 5000 von 15.000 Haushalten vorbeigelegt.

3300 davon entschieden sich für einen Anschluss an das Netz. Die ursprünglich am schlechtesten versorgten Gebiete seien mittlerweile erschlossen, sagte Kempf. Übrig blieben nur noch schwierig zu erschließende Kleinstgebiete oder Einzelhäuser in Randlagen der Ortsteile. Der Zweckverband werde aber auch das bewerkstelligen, zeigte sich Kempf zuversichtlich.

2022 sollen weitere 1500 Haushalte die Möglichkeit erhalten, sich dem Glasfasernetz anzuschließen. Der Ausbau werde in Karsau und Beuggen sowie parallel zum Ausbau des Nahwärmenetzes fortgesetzt. Alle Schulen in Rheinfelden sollen bis 2024 erschlossen werden. Bislang habe sich der Zweckverband vor allem auf die Landesförderung verlassen können, künftig werden Fördermittel hauptsächlich über den Bund bereit gestellt. Wie sich die künftige Förderung gestalten werde, konnte Kempf noch nicht sagen, da derzeit ein neues Bundesförderprogramm aufgelegt wird. „Auch wenn wir weiterhin auf Fördermittel angewiesen sind, sind wir aber auch in der Lage, einzelne Projekte ohne Förderung umzusetzen“, sagte er.

Neues Tätigkeitsfeld

In den vergangenen Monaten entwickelte der Zweckverband Breitbandversorgung ein neues Tätigkeitsfeld als IT-Dienstleister. Kommunen wird mit dem Regio Rechenzentrum Süd die Möglichkeit gegeben, ihre IT-Infrastruktur auszulagern, woraus sich Kosteneinsparungen bei der Beschaffung von Hardware sowie bei Wartungsdienstleistungen ergeben. Das neu gebaute Rechenzentrum in Weil am Rhein, das im Juni seinen Betrieb aufnehmen soll, biete genügend Serverkapazitäten für alle Kommunen im Kreis, so Kempf.