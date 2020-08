von Thomas Loisl Mink

Der 32-Jährige, der in der Asylbewerber-Unterkunft einen gleichaltrigen Mitbewohner mit einem Küchenmesser verletzt hat, wurde am Amtsgericht Lörrach zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Ausschlaggebend für die Tat war wohl der getrunkene Alkohol. Der Angeklagte hatte 2,12 Promille.

Wie bereits berichtet, eskalierte in der Nacht zum 12. Mai ein Streit in der Unterkunft. Der Angeklagte hatte den Abend im Zimmer des Geschädigten verbracht, er saß dabei als die anderen Karten spielten und trank Bier. Der psychiatrischen Gutachterin gegenüber hatte er von zwölf Flaschen gesprochen. Als die anderen schlafen wollten, wollte der Angeklagte das Zimmer nicht verlassen. Der spätere Geschädigte musste ihn aus dem Zimmer schieben. Darüber war der stark alkoholisierte 32-Jährige offenbar so empört, dass er etwas später mit einem Messer bewaffnet an die Tür des anderen klopfte.

Der Geschädigte hatte berichtet, als er die Tür öffnete, sei der Angeklagte ins Zimmer gestürmt und hätte sofort mit dem Messer auf ihn eingestochen. Der Angeklagte hatte gesagt, er habe Angst vor dem anderen Mann gehabt, der sich ihm gegenüber schon öfter aggressiv verhalten habe. Zum Angriff mit dem Messer sei es draußen im Flur gekommen.

Verletzter zeigt sich aggressiv

An zweiten Verhandlungstag vernahm das Gericht zwei Polizeibeamte. Einer berichtete, Blutspuren hätten sich tatsächlich nur im Flur gefunden. Der Verletzte sei mit dem Messer in der Hand dagestanden und habe sich sehr aggressiv verhalten. Erst als der Polizist die Dienstwaffe zog, habe er das Messer fallen gelassen. Auch als man ihn ins Kreiskrankenhaus nach Lörrach brachte, wo seine Stichwunden genäht wurden, verhielt er sich weiter aggressiv, so dass ihm in der Klinik ein Beruhigungsmittel gespitzt wurde. Indessen habe sich der Angeklagte draußen widerstandslos festnehmen lassen und sei ruhig und kooperativ gewesen, berichtete ein anderer Beamter. Der Geschädigte sei schon häufiger wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Der Angeklagte hatte dagegen keine gravierenden Vorstrafen.

Ein Rechtsmediziner, der die Wunde des Verletzten begutachtet hatte, kam zum Schluss, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Jedoch sei ein tieferes Eindringen des Messers ohne erheblich größeren Kraftaufwand möglich gewesen, und damit auch wesentlich schwerwiegendere, eventuell tödliche Verletzungen.

Die Staatsanwältin sah keine Tötungsabsicht beim Angeklagten, doch der Angriff mit dem Messer stelle eine lebensgefährliche Behandlung dar. Sie glaubte der Darstellung des Verletzten, wollte aber nicht ausschließen, dass die Schuldfähigkeit des Angeklagten wegen des Alkohols eingeschränkt war. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Diese könne nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, da der Angeklagte keine sozialen Bindungen habe und er nicht bereit sei, seine Alkoholprobleme aufzuarbeiten, sagte sie.

Verteidiger Frank Berlanda glaubte hingegen dem Angeklagten, dass er Angst vor dem anderen gehabt habe, der sich schon öfter aggressiv verhalten habe. „Er hat den Angriff als die beste Verteidigung gewählt, aber nicht mit großer Kraft zugestochen“, sagte er. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte.

80 Stunden gemeinnützige Arbeit

Richter Axel Frick verhängte wegen gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, setzte diese aber zur Bewährung aus, da der Angeklagte nun bereit drei Monate in Untersuchungshaft saß und keine gravierenden Vorstrafen hatte. Der Angeklagte wird einem Bewährungshelfer unterstellt und muss 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.