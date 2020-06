von Thomas Loisl Mink

Es war ein Akt der Selbstjustiz, der am Amtsgericht Lörrach verhandelt wurde. Ein heute 31-Jähriger forderte von einem Einbrecher mit Drohungen und Gewalt Schadensersatz. Nun wurde er wegen versuchter räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt.

Einbruch in Bar im Schweizer Rheinfelden

Die Geschichte liegt schon sehr lange zurück. Am 6. Oktober 2015 brach ein damals 17-jähriger Deutscher mit einem Komplizen in eine Bar im schweizerischen Rheinfelden ein. Er stahl dort 200 Franken aus der Kasse, eine Playstation im Wert von 600 Franken, Spiele im Wert von 320 Franken, ein I-Pad im Wert von 500 Franken sowie ein Päckchen Marihuana. Außerdem richtete er einen Schaden von 1000 Franken an.

„Bei mir staute sich eine Wut auf“

Der jetzt Angeklagte ist der Cousin des Barbetreibers. Er war sehr häufig in der Bar des Cousins, hat dort ab und zu mitgearbeitet und wurde von vielen Gästen für den Chef gehalten. „In der Bar waren viele Kunden aus der Rauschgiftszene, und alle lachten über uns, weil wir nichts gegen die Einbrecher unternommen haben“, erzählte der Angeklagte.

Offenbar war bekannt, wer den Einbruch begangen hatte. „Bei mir staute sich eine Wut auf, mein Cousin war sich unschlüssig, und da sagte ich, ich bringe dir das Geld zurück“, berichtete der Angeklagte.

Angeklagter trifft in Parkhaus auf Einbrecher

Über einen Bekannten aus der Rauschgiftszene erhielt er Kontakt zu dem Einbrecher, fand ihn am 13. Januar 2016 auf der Treppe des Hieber-Parkhauses in Rheinfelden, wohin er aufgrund des Tipps zusammen mit fünf oder sechs Gästen aus der Bar gekommen war. „Du hast dich mit den falschen Leuten angelegt“, soll der Angeklagte dem Einbrecher gesagt haben, während die Bekannten aus der Bar eine Drohkulisse aufbauten.

Erzwungene Autofahrt zu Komplizen

Der Angeklagte forderte 2500 Euro als Ersatz für den gesamten Einbruchsschaden. Als der Einbrecher sagte, er habe kein Geld, ohrfeigte ihn der Angeklagte etwa drei Mal. Dann zwangen sie den Einbrecher, in ihr Auto zu steigen und mit ihnen zur Adresse seines Komplizen zu fahren, den sie aber nicht antrafen.

„Ich habe ihn nicht angefasst, aber ich verstehe, dass er vielleicht Angst hatte und deswegen mitkam“, sagte der Angeklagte. Schließlich habe der Angeklagte dem Einbrecher 150 Euro abgenommen, die er bei sich hatte, und fotografierte dessen Ausweis mit der Drohung, ihn zu Hause zu besuchen, wenn er den Rest nicht zahle.

Einbrecher zahlt Angeklagten 650 Euro

Ob das mit Gewalt geschah oder nicht, blieb offen, da der Einbrecher genauso wenig vor Gericht erschien wie seine Kumpels, die Zeugen des Vorfalls wurden. Das Gericht verhängte deswegen gegen jeden von ihnen 150 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft.

Etwa im März zahlte der Einbrecher weitere 500 Euro, die über den Mittelsmann an den Angeklagten und von diesem an den Cousin gingen. Danach brach der Kontakt ab, der Angeklagte bohrte auch nicht weiter nach.

Einordnung des Tatbestands schwierig

Durch das Geständnis des Angeklagten war der Sachverhalt weitgehend klar. Als sehr viel schwieriger erwies sich vor Gericht die rechtliche Einordnung. Voraussetzung für die Verurteilung wegen räuberischer Erpressung ist die Bereicherungsabsicht des Täters. Der Angeklagte wollte sich aber nicht ungerechtfertigt bereichern, sondern verlangte lediglich den Ausgleich für den Einbruchsschaden. Einen Geldanspruch hatte er jedoch nur in Höhe von 1200 Franken, nämlich für gestohlenen 200 Franken Bargeld und die 1000 Franken Sachschaden.

Hinsichtlich der gestohlenen Gegenstände besaß er zunächst nur einen Rechtsanspruch auf Herausgabe des Diebesgutes, nicht jedoch auf den Wertersatz. Und selbstverständlich, betonte Richter Dietrich Bezzel, hätte er diese Ansprüche auf dem Rechtsweg geltend machen müssen.

Körperverletzung und Freiheitsberaubung

Weil der Angeklagte nur insgesamt 650 Euro von dem Einbrecher erhalten hat und das unter den 1200 Franken liegt, wurde er insofern nicht wegen räuberischer Erpressung verurteilt. Weil er jedoch 2500 Euro geforderte hatte und ein Anspruch auf eine Geldsumme in dieser Höhe nicht bestand, verurteilte ihn das Schöffengericht wegen eines Versuchs der räuberischen Erpressung. Wäre man nicht zu diesem Ergebnis gekommen, wäre es aber auf jeden Fall eine Nötigung gewesen, stellte Richter Bezzel fest. Außerdem fand das Gericht den Angeklagten der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Zwar war der Angriff nicht so schlimm, doch weil der Angeklagte dabei nicht alleine war, wird es automatisch zur gefährlichen Körperverletzung.

Und auch der Freiheitsberaubung fand es den Angeklagten schuldig, da das Gericht davon ausging, dass der Einbrecher nur aufgrund der massiven Drohungen in das Auto eingestiegen ist. Mit sieben Monaten Freiheitsstrafe urteilte das Gericht sehr milde. Natürlich sei die Tat rechtswidrig gewesen, das Motiv aber nachvollziehbar, hatte der Staatsanwalt festgestellt. Außerdem hatte der Angeklagte keinerlei Vorstrafen, er ist verheiratet und hat einen festen Beruf, weshalb das Gericht die Strafe zur Bewährung aussetzte.

Als Bewährungsauflage muss der 31-jährige Angeklagte 5000 Euro zahlen. Wegen der überlangen Verfahrensdauer erklärte das Gericht einen Monat der Strafe als verbüßt. Das Verfahren hatte sich in die Länge gezogen, weil ein Rechtshilfeersuchen in die Schweiz gestellt werden musste, weil zuerst gegen den Cousin ermittelt worden war, und sich der Verhandlungstermin vier Mal verschoben hat.