Rheinfelden vor 4 Stunden

31-Jährige klaut in Rheinfelden zuerst ein Fahrrad und dann ein Pizza-Lieferauto

Einer Pizzeria in Rheinfelden wurde am Samstag ein Lieferauto gestohlen. Die Polizei fand das Auto, bei dem bereits der Schriftzug abgekratzt wurde, an einer Tankstelle. Es war nicht der erste Diebstahl einer 31-Jährigen an diesem Tag