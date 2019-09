von Danielle Hirschberger

Beim 3000-Schritte-Rundgang, den der Stadtmarketingverein Pro Rheinfelden an jedem ersten Sonntag im Monat anbietet, ging es dieses Mal um das Trottoirfest. Wie und wo hat es begonnen, wie sind die Partnerstädte eingebunden und warum wurde es überhaupt ins Leben gerufen? Gabriele Zissel und Gabriele Birlin-Pflüger beantworteten diese Fragen und führten die 40 Teilnehmer zu verschiedenen Stationen – zum Oberrheinplatz, Garten der Freundschaft, zur Schillerschule und in die Kronenstraße.

Früher gab es sogar mal ein Lied

Für das Trottoirfest, das von Vereinen und Cliquen durchgeführt wird, habe es sogar mal ein „Rhyfelder Trottoir-Fescht-Lied“ gegeben, berichtete Gabriele Birlin-Pflüger beim Narrenbrunnen. Außerdem erzählte sie von amüsanten Pannen, etwa von einer Katze, die einmal rotzfrech das Latschari-Kesselfleisch geklaut hatte.

Die Partnerstädte kommen dazu

Zu den Vereinen und Cliquen hätten sich dann die Partnerstädte gesellt, erklärte Gabriele Zissel im Garten der Freundschaft. Nach dem Schrecken des Krieges sei die Völkerverständigung sehr ernst genommen worden, in diesem Zuge wurde der Kontakt auf kommunaler Ebene aufgebaut. Die internationalen Freunde bringen seither ihre Spezialitäten zu dem Fest mit. Einen Garten der Freundschaft gibt es mittlerweile in allen Partnerstädten.

Kraftsportverein als Initiator

Wie das Trottoirfest überhaupt entstanden war, berichtete Gabriele Birlin-Pflüger vor der Schillerschule. Die Geschichte handelt von den Sorgen des Kraftsportvereins, der in dem Schulgebäude trainiert. 1968 brauchte der Verein für seine Ringerabteilung eine neue Ringermatte. Solche Matten sind sehr teuer und kosten derzeit um die 11 000 Euro. Franz Zachacker, damals Kassierer des Kraftsportvereins, und Vorsitzender Ludwig Baumer kamen auf die Idee, ein Fest zu veranstalten, um die Vereinskasse aufzubessern.

Andere Vereine sind von der Idee begeistert

Andere Vereine waren von der Idee begeistert, und so nahm das Trottoirfest als Möglichkeit für Vereine und Cliquen, etwas Geld zu verdienen, seinen Lauf. „Der Kraftsportverein ist bis heute ein tragender Verein des Trottoirfestes“, so Birlin-Pflüger.

Premiere in der Kronenstraße

Das erste Trottoirfest fand in der Kronenstraße statt. Doch schon bald wurde es dort zu eng, sodass der Umzug in die Alte Landstraße notwendig wurde. Die Kronenstraße gehört übrigens zu den ältesten Straßen in der Stadt Rheinfelden. Dort gab es eine Gaststätte, den Meierhof (heute Pub Da Franko). Auch die Frage, woher der Name Kronenstraße kommt, konnte Gabriele Zissel ohne zu zögern und fachkundig beantworten: Das Gewann hieß früher Gewann Kronenacker.