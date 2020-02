von Peter Sliwka

Seit Donnerstag muss sich vor dem Landgericht in Freiburg ein 29-Jähriger aus Rheinfelden verantworten. Die Staatsanwaltschaft Lörrach legt ihm zur Last, in der Nacht zum 22. Juni 2019 in der Garage eines Hofes einer Bar in Rheinfelden ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben.

Untersuchungshaft derzeit unterbrochen

Der 29-Jährige ist am 22. August festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft, die derzeit durch die Verbüßung einer Vorstrafe unterbrochen ist. Am Donnerstag wollte er weder Angaben zu seiner Biographie noch zur Sache machen. Er behielt sich vor, im Laufe des vorläufig auf vier Verhandlungstage terminierten Prozesses noch Stellung zu den Vorwürfen zu nehmen.

Die Anwältin des Mädchens, das sich über ihre Mutter als Nebenklägerin dem Verfahren angeschlossen hat, beantragte für die Vernehmung ihrer Mandantin den Ausschluss der Öffentlichkeit. Darüber hinaus forderte sie, dass die Zeugin nicht im Gerichtssaal, sondern audiovisuell vernommen werde. Seit dem Vorfall habe ihre Mandantin eine stationäre Therapie absolviert, befinde sich noch immer in psychotherapeutischer Behandlung und lebe in einer Jugendeinrichtung.

Bei einem Zusammentreffen mit dem Angeklagten werde von Rückschlägen ausgegangen. Bei einer Vernehmung in Gegenwart des Angeklagten müsse mit Sprechblockaden und innerer Rückzugstendenz der Zeugin gerechnet werden. Außerdem, so die Anwältin, beantrage sie, dass die kindliche Zeugin nur über den Vorsitzenden Richter und seinen Kollegen befragt werde. Das Gericht gab den Anträgen statt.

Tathergang laut Anklageschrift

Die Anklage geht davon aus, dass der 29-Jährige einige Tage vor dem 21. Juni einige Mädchen, darunter die 13-Jährige, im Salmen-Park kennengelernt habe. Da man das gegenseitige Alter zunächst erraten und dann offenbart habe, wusste er, dass die Zeugin erst 13 Jahre alt ist. Am Abend des 21. Juni 2019 hätten sich die jungen Leute in einer Bar in der Stadt getroffen. Alle hätten sehr viel Alkohol getrunken, der Angeklagte möglicherweise so viel, dass eine erhebliche Verminderung seiner Schuldfähigkeit nicht auszuschließen sei.

Nach Mitternacht habe er das ebenfalls alkoholisierte Mädchen gefragt, ob sie mit ihm im Hof rauchen gehe. Dort sei ein Joint gedreht und geraucht worden. Er habe dann das Mädchen gegen den Willen in eine Garage gedrängt und gegen eine Wand gedrückt.

Anschließend habe er sie gewürgt, sie missbraucht und auf dem Boden vergewaltigt. Dabei habe er dem Mädchen erhebliche Schmerzen zugefügt. Abschließend habe er ihr gedroht, dass er sie umbringen werde, falls sie davon erzähle.

Das Mädchen offenbarte sich dennoch einer Freundin. Im Prozess werden ein Glaubwürdigkeitsgutachten zur Aussage des Mädchens und ein psychiatrisches Gutachten über den Angeklagten vorgelegt.