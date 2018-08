von SK

Rheinfelden – Zu einer Schlägerei mit einem Verletzten kam es am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Kronenstraße. Laut Polizei geriet ein 28 Jahre alter Mann mit fünf bis sechs Personen aneinander. Es kam zu einer Schlägerei, in deren Verlauf er von mehreren Personen geschlagen wurde und zu Boden ging. Am Boden liegend wurde mit einem Holzstock auf ihn eingeschlagen, wobei er an Kinn und Kopf verletzt wurde. Die Gruppe entfernte sich daraufhin in Richtung Friedrichplatz. Der Verletzte wurde vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte der Verletzte Streit mit einem Gast in einer Bar. Ob Zusammenhänge bestehen, ermittelt das Polizeirevier Rheinfelden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07623/740 40 zu melden.

