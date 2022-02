von Heinz Vollmar

Mit einer Kundgebung auf dem Friedrichsplatz, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfand, setzte eine Gruppe von 22 Menschen am Samstag ein Zeichen gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Gleichzeitig wurde Solidarität mit Menschen mit Migrationshintergrund bekundet, die in Rheinfelden leben und erfahren sollen, dass sie nicht alleine sind.

Die Kundgebung erinnerte an den rassistisch motivierten Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020. Bei dem rechtsextremen Terrorakt waren neun Hanauer mit Migrationshintergrund ermordet worden. Der Täter war ein 43-jähriger Hanauer, der im Anschluss an die Tat seine Mutter in der elterlichen Wohnung erschoss und dort anschließend Suizid beging.

Rheinfelden 20 Menschen gedenken bei einer Kundgebung in Rheinfelden der Opfer von Hanau Das könnte Sie auch interessieren

Organisiert wurde die Kundgebung von Marco Dette. Er wolle damit zum Nachdenken anregen, sagte er. Die Teilnehmer forderte er dazu auf, hinzusehen, wenn sich rassistisch motivierte Tendenzen, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Vorurteile breitmachen. In diesem Zusammenhang verwies er auf einen Ausspruch Willy Brandts, der einst den Satz prägte: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein.“ Dieser Satz müsse heute auch im Innern gelten, sagte Dette.

Organisator übt Kritik

Harsche Kritik äußerte Dette an polizeilichen Kontrollen, die seinen Beobachtungen zufolge häufig nach dem äußeren Erscheinungsbild der zu kontrollierenden Personen oder einem ausländerähnlichen Aussehen erfolgten. Dieses Phänomen ist unter dem Begriff Racial Profiling geläufig. In Bezug auf den zunehmenden Rassismus in der Gesellschaft sagte er, dass dieser teilweise auch von staatlicher Seite gefördert werde. Als Beispiel nannte er die Rolle des Verfassungsschutzes im Rahmen der NSU-Prozesse.

Rheinfelden Bekenntnis zu Frieden und gleichen Rechten für alle Das könnte Sie auch interessieren

Vom Frauenverband Courage äußerte sich Dorothee Schefgen zu den Morden in Hanau. Sie schloss sich Dettes Urteil an, dass die Ermittlungsbehörden nach dem Massaker versagt, womöglich sogar fehlerhaft gehandelt hätten. Gleichzeitig forderte sie ein Verbot sämtlicher rassistischer und faschistischer Organisationen.

Für die Marxistische-Leninistische Partei Deutschland (MLPD) rief Aloisia Zell gegen Bespitzelung durch Polizei oder Verfassungsschutz auf. Sie sagte, dies widerfahre unschuldigen Bürgern, die „ins Kreuzfeuer staatlicher Organe“ gerieten. Jörg Moritz-Reinbach, Gemeinderat von Sozial-Ökologisches Rheinfelden (Sören), rief die wenigen Anwesenden dazu auf, bei Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nicht wegzusehen. Es sei bereits „fünf nach zwölf“, sagte Moritz-Reinbach. Wichtig sei auch, für menschenwürdige Unterkünfte in der Rheinfelder Schildgasse zu sorgen.

Die Beteiligten bekundeten geschlossen, dass zahlreiche Behörden während des Anschlags von Hanau versagt hätten. Denn der Täter sei bei den Behörden bekannt gewesen und habe einen Waffenschein besessen. Hanau könne sich jederzeit auch anderswo wiederholen, mahnten die Teilnehmer der Kundgebung.