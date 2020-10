von sk

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am Montagabend in Rheinfelden, das meldet das Polizeipräsidium Freiburg in einer Pressemitteilung.

Demnach befuhr am Montag, gegen 19.09 Uhr, ein 21-jähriger Autofahrer die L139 von Minseln in Richtung Adelhausen. Dabei verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrer.

Bei diesem Zusammenstoß entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von 7500 und 5000 Eur0. Personen wurden nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musst die L139 kurzzeitig gesperrt werden.