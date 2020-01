von Petra Wunderle

21 Frauen und Männer waren am Neujahrstag um 10 Uhr bereit für die erste sportliche Veranstaltung Rheinfeldens im Jahr 2020 – den Karsauer Neujahrslauf. Die Bedingungen sind bei herrlichem Winterwetter perfekt und die meisten der Teilnehmer sind trotz langer Silvesternacht richtig fit und gut drauf. Für vier, fünf Teilnehmer ist es selbstverständlich am Neujahrstag, Punkt 10 Uhr, zum mehr als zehn Kilometer langen Lauf zu starten. Die Sportler sind im gewohnten Lauf-Outfit gekommen, Stirnband, Mütze und Schal fehlen bei den meisten nicht.

Das Thermometer zeigt 1 Grad minus, Anfangs ist es noch recht neblig, die Sonne scheint erst, als die Laufroute in die Höhe führt. Beim Startpunkt am Dorflädele in der Weimarstraße in Karsau herrscht aber zunächst sportliche Stimmung. Es ist zwar die sechste Auflage des Karsauer Dorflädele-Laufs, dennoch ist die Sportveranstaltung ein Novum. Denn, so Ingrid Mutter-Wilhelm, die zusammen mit ihrer Ehefrau Isabelle Wilhelm den Lauf organisierte: „Dieser Lauf zu Beginn des neuen Jahres fand bisher am Dreikönigstag statt. Doch aus unseren persönlichen Termingründen legten wir die Veranstaltung vor.“

Feiern nur bis 1.30 Uhr

Für die meisten Teilnehmer ist der Dorflauf 2020 eine Premiere. „Ich bin zu Besuch bei einer Freundin, wir haben die Silvesternacht gefeiert und sind dann auf die Idee gekommen, am Lauf mitzumachen“, sagt Nathalie Vogel aus dem Schwarzwald. Ihre Freundin Mareike Haas aus Freiburg ergänzt: „Dann hat man gleich im neuen Jahr was Gutes gemacht und kann positiv weiterstarten.“ Bis 1.30 Uhr haben sie zusammen mit Nina Henne und Freunden gefeiert, aber mit dem Vorsatz gleich Sport zu machen waren sie rechtzeitig wach.

Matthias Steinegger, der in Begleitung von zwei Damen aus Degerfelden nach Karsau gekommen ist, sagt: „Ich mach mit, weil ich am 750-jährigen Jubiläumslauf von Karsau schon mitgelaufen bin. Auf eine ausgiebige Silvesterparty hat er vernichtet. Friedrich Hosbach aus Rheinfelden hat den Neujahrswechsel sogar so geplant, dass er richtig fit am Neujahrstag mitlaufen kann. „Bis 1 Uhr wurde gefeiert, dann ins Bett, Disziplin bracht man im Leben“, lacht er vor dem Start.

Zwei weitere Läufe geplant

Eine Startgebühr wurde nicht verlangt, die Zeit wurde nicht akribisch gemessen, auch gab es nichts an Sachpreisen zu gewinnen. „Es ist, damit man sportlich ins neue Jahr startet und Spaß hat“, freute sich nicht nur Ingrid Mutter-Wilhelm. Die Macherinnen sind sich optimistisch einig: Im nächsten Jahr wieder. Und, so Isabelle Wilhelm: „Neben dem Neujahrslauf sind auch noch zwei weitere Läufe geplant.“