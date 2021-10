von Heinz Vollmar

Die Weinlese bei der Interessengemeinschaft (IG) Weinbau Herten ist in vollem Gange. Nachdem bereits vor einer Woche mit der Lese im Hertener Steinackergebiet begonnen wurde, hatten die Winzer der IG Weinbau auch am zurückliegenden Wochenende alle Hände voll zu tun, um die Trauben zu ernten.

Dazu zählten am Freitag Sorten wie Gutedel, während am Samstag und Sonntag die Spätburgunder- Trauben sowie eine Vielzahl anderen Steinacker-Rebsorten gelesen wurden. Wie der IG-Vorsitzende Jürgen Reiske sowie Kellermeister Dietmar Leipert mitteilten, fällt die Menge der gelesenen Rebsorten mit rund 20 Prozent geringer aus als im Vorjahr. Man rechne daher mit etwa 18.000 Liter Wein, der im kommenden Jahr in die Flaschen kommen wird.

Zuversichtlich zeigten sie sich indes in Bezug auf die Qualität. Diese beurteile man als gut bis sehr gut, weil man trotz des regnerischen Sommers Gegenmaßnahmen treffen konnte. Dennoch gehe man insgesamt von etwa 0,5 Oechsle-Graden weniger aus als im vergangenen Jahr.

Klagen kamen bei der Lese am Wochenende von den Hobbywinzern in Bezug auf den Vogelfraß und die Beeinträchtigungen durch herumstreunendes Wild im Steinacker-Anbaugebiet. So auch von der Winzerin Zita Raimann. Sie sagte, dass Vögel, Fuchs und Dachs ganze Reihen ihrer Weintrauben abgefressen hätten. In ähnlicher Weise äußerte sich auch der stellvertretende IG-Vorsitzende Jan Peter Sigmund, der auch von Rehen sprach, die sich im oberen Steinackergebiet an den Trauben zu schaffen machen sollen.