von Ralf H. Dorweiler

Die Grüngestaltung im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Römerstraße“ war Thema in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. In der Offenlage des Entwurfs hatte es von Seiten von Anwohnern Wünsche gegeben, deren Umsetzbarkeit geprüft und in einen neuen Entwurf aufgenommen worden war. Dieser neue Entwurf geht nun erneut in Offenlage.

Eigentlich heißt das Bauleitplanungsverfahren „Zwischen der Hardt-, Müßmatt-, Römer- und Unteren Dorfstraße“, wird verkürzt aber nur „Römerstraße“ genannt. Die Wohnbau möchte dort 200 neue Wohnungen und einen Kindergarten durch Nachverdichtung schaffen. Bei einer Informationsveranstaltung war angeregt worden, den geplanten Kindergarten näher an das Hochhaus zu rücken und die bisherige Grün- und Spielplatzfläche im Zentrum des Quartiers möglichst im selben Umfang zu erhalten.

Die Idee, die dahinter steckt

Die Landschaftsarchitekten von Faktorgrün aus Freiburg haben sich dem Thema angenommen und Möglichkeiten entdeckt, die Grünplanung so zu gestalten, dass nur ein geringerer Teil des Grüns Neubebauung weichen muss. Dies ist gelungen durch die Betrachtung des ganzen Geltungsbereichs als ein Quartier. „Bisher gibt es viele Freiflächen, die aber nicht definiert sind“, so Planer Ricardo Patings, der eine Baumreihe um das ganze Quartier ziehen will. Der große, langgezogene Freiraum in der Mitte des Quartiers soll kein leerer Platz zwischen Gebäuden sein, sondern die Gebäude und somit das ganze Quartier verbinden, Treffpunkt und Aufenthaltsraum werden.

Durch das Näherrücken des Kindergartens an das neue Hochhaus um sieben Meter gewinne man mehr Grünfläche. Bei einem im Süden des Grünbereichs geplanten Gebäude sollen die Eingänge zur Grünfläche gehen, weil man mit mehr Belebung des Innenbereichs auch mehr soziale Kontrolle verbindet. Während dieser zentrale Innenbereich Spiel- und Aufenthaltsbereich sein soll, sind auch kleinere schattige Plätze mit vielen Bäumen geplant, wo man sich eher stiller zurückziehen kann. Mit Stauden und Gräsern sollen die Grünflächen definiert werden, mit Hecken will man öffentliche von privateren Flächen abgrenzen.

So sehen es die Planer

Der Freiburger Architekt und Planer Thomas Thiele, der für den Bebauungsplan verantwortlich zeichnet, informierte, dass wegen der Kindergartenverlegung eine neue Offenlage nötig wird. Durch die Verlegung kann die Quote der Versiegelung nochmals verbessert werden. Nur knapp sieben Prozent mehr Fläche würde überbaut, weil die neuen Gebäude vornehmlich auf aktuell bestehenden Parkflächen errichtet werden. Bezüglich des Grünflächenkonzepts habe er auch den Stellplatzbedarf überprüft, „damit wir nicht schöne grüne Flächen planen, aber dann müssen die zu Stellplätzen werden.“

Stimmen aus dem Gremium

Von einer „erheblich optimierten Planung“ sprach Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. „Überzeugend finde ich, dass sich die Planung jetzt nicht an Grundstücken orientiert, sondern das ganze Quartier in den Blick genommen wird“, sagte er. Dass das Gebiet gewinnt, war auch Meinung von Dieter Meier (CDU), der nachfragte, ob auch an eine Bringzone für Eltern gedacht worden sei, die ihr Kind in den Kindergarten bringen. Thiele bestätigte dies. Die Zufahrt soll über die Römerstraße geschehen. Für die Freien Wähler sagte Ralf Glück, dass sich die Idee des Grünflächenumbaus gut anhöre.

Auch Ausschussmitglied Uwe Wenk (SPD) lobte die Vorschläge als „überzeugend“. Er regte an, es sollte genügend Fahrradstellplätze und E-Bike-Ladestationen geben. „Mit den Änderungen hat sich die Extrarunde im Verfahren gelohnt“, meinte Eberhardt. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, mit dieser Planung in die erneute Offenlage zu gehen.