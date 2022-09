von Hannah Steiert

Mit einer Kundgebung am Donnerstag wollte die Interessensgemeinschaft Bad Rheinfelden (IG Bad) auf ihren Wunsch nach einem Ganzjahresbad aufmerksam machen. Die Kundgebung wurde im Kastanienpark abgehalten – zeitlich und räumlich vor der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause. Rund 200 Teilnehmer sind gekommen.

Mit 300 Teilnehmern hat die IG gerechnet. Trotzdem sei man „sehr zufrieden“, wie Initiator Markus Weber nach den Redebeiträgen sagte. Die IG Bad will dem Gemeinderat mit der Kundgebung signalisieren, wie groß das Interesse nach einer Möglichkeit ist, ganzjährig in Rheinfelden schwimmen zu können. Dafür fordert sie den Gemeinderat auf, im Haushalt 2023 ein Budget für die Planung einer Faltdach-Lösung im Freibad einzustellen.

Das Cabrio-Faltdach wäre günstiger, als ein ganzjähriges nutzbares Schwimmbad zu bauen. Es soll eins der 25-Meter-Becken des Freibads überdachen und ersten Schätzungen zufolge einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Die Idee dafür kommt ursprünglich vom Amt für Gebäudemanagement, die IG begrüßt sie. Das Becken sei mit seinen 25 Metern gut für das Training geeignet, sagte Weber im Vorfeld der Kundgebung. Die Hoffnung der IG ist, dass 2024/25 mit dem Bau begonnen werden könne, sagt Weber – und somit das Thema ein für alle Mal beendet werden.

Kundgebung der IG Bad in Rheinfelden im Kastanienpark vor der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause. Frank Nikolaus spricht für die DLRG Rheinfelden. | Bild: Hannah Steiert

In der IG Bad engagieren sich unterschiedliche Vereine, Gruppen und Bürger, die in einzelnen Redebeiträgen jeweils begründeten, warum eine ganzjährige Schwimmmöglichkeit für sie wichtig ist. Frank Nikolaus, Schatzmeister der Ortsgruppe Rheinfelden der DLRG, betonte, dass nur so die Ausbildung der Rettungsschwimmer gewährleistet werden und nur durch die die Wasserrettung sichergestellt werden könne. Cathrin Heubling von der Elternvertretung sprach davon, wie wichtig es für Kinder ist, schwimmen zu können. „Schwimmen ist Sicherheit“, sagte sie.

Erika Hinzmann vom Aquafitness forderte, ganzjähriges Schwimmen für alle Menschen von vier bis 104 Jahren möglich zu machen. „Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe“, sagte Lina Heidemann von der Schwimmabteilung des TV Rheinfeldens. Sie forderte den Gemeinderat auf, nicht die Gründe zu verfestigen und somit ein Ganzjahresbad scheitern zu lassen.

Der anwesende Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ergriff ebenfalls das Wort. „Ich finde es gut, dass sie für etwas eintreten und nicht gegen etwas.“ Man sei dran, ein ganzjähriges Bad zu errichten, müsse zuvor aber auch noch letzte Fragen ausräumen und auch die Finanzberatungen abwarten. „Machen sie weiter“, sagte Klaus Eberhardt zu den Demonstranten.

Im Vorfeld zur Kundgebung hat die IG in der Bevölkerung um Unterstützung geworben. Eine seit zwei Jahren laufende Unterschriftenaktion haben bereits 1600 Menschen unterschrieben, so Weber. Mit Infoständen am Wochenmarkt wurde immer wieder informiert. Kleine Aufkleber in der Stadt sollen zudem darauf aufmerksam machen. Darauf ist das Ortsschild von Rheinfelden (Baden) zu sehen, bei dem das Baden allerdings rot durchgestrichen wurde. Bereits im September 2021 rief die IG Bad zur Kundgebung auf, ebenfalls vor der Gemeinderatssitzung. Damals kamen rund 150 Personen.