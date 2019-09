Wer sein Geld sicher anlegen möchte, ohne dabei große Risiken auf den Aktienmärkten einzugehen, für den ist der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses die richtige Entscheidung. Insbesondere bei der Frage der Altersvorsorge ist hier ganz klar das Argument der damit einhergehenden Sicherheit ausschlaggebend. „Eine Immobilie kann dabei nicht nur vermietet werden, sondern eignet sich auch für die Eigennutzung“, so Fröbel. Für den erfolgreichen Kauf einer Immobilie zur Altersvorsorge hat der IVD, in dem sein Unternehmen Mitglied ist, fünf wichtige Maßnahmen zusammengeführt:

Armin Fröbel mit seinen Mitarbeitern Olga Kvainauskas, Conny von Haus, Sebastian Keßler, Manuela Schlegge, Dominik Fröbel und Miriam Fröbel (von links) kann in diesen Tagen das 20-Jährige Bestehen von Armin Fröbel Immobilien-Management feiern. Bild: Armin Fröbel

Rheinfelden – Zwanzig Jahre ist es her, dass sich der gelernte Bankbetriebswirt Armin Fröbel dazu entschloss, als Immobilienmakler und Hausverwalter selbständig zu werden. Seither hat sich seine Firma am Oberrheinplatz 5 in Rheinfelden mit einem erweiterten Mitarbeiterstamm etabliert.

„Ich habe es nie bereut, mich selbstständig gemacht zu haben“, sagt Fröbel. Von Anfang an ist Conny von Haus mit dabei, zunächst im Sekretariat – heute erledigt sie die Buchhaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften. Im Laufe der Jahre kamen Fröbels Kinder Miriam und Dominik hinzu. Weiterhin gehören zum Team Sebastian Keßler, Manuela Schlegge und Olga Kvainauskas.

Die Firma von Armin Fröbel ist auf drei Säulen aufgebaut: Hausverwaltung, Verkauf von Immobilien und Vermietungen. Wer eine Immobilie sucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Beste Grundlagen im Gewerbe bringen die Immobilienkaufleute Miriam Fröbel und Dominik Fröbel mit. Sebastian Keßler wird künftig auch Objektbetreuungen für Wohnungseigentümergemeinschaften übernehmen. Manuela Schlegge und Olga Kvainauskas kümmern sich um die Sekretariatsarbeiten.

Seit 1. August 2018 sind Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter gesetzlichdazu verpflichtet, sich weiterzubilden. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, müssen sie innerhalb von drei Jahren 20 Stunden absolvieren. Armin Fröbel ist weiter Mitglied im Immobilienverband Deutschland (IVD). Der neue Trend, Elektroanschlüsse in den Garagen anzubringen, sind bauliche Veränderungen, die bei Eigentümerversammlungen extra einstimmig beschlossen werden müssen.

Thema ist dazu auch der Datenschutz, den es zu berücksichtigen gilt. Rahmenabschlüsse, etwa mit Energieunternehmen, gehören gleichfalls zur Arbeit einer Hausverwaltung; wobei die Eigentümer von Sonderkonditionen profitieren. Momentan laufen Vorbereitungen zum Zensus 2021.

Die Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag: 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr; Freitag: 9 Uhr bis 12 Uhr