von sk

Ein Unfall, bei dem ein Autofahrer mit einer Ampelanlage kollidierte, ereignete sich am Montag, 17. November, kurz nach 13.30 Uhr, in Rheinfelden. Laut Kantonspolizei Aargau furh ein 20-jähriger Autofahrer aus Richtung Rheinfelden auf der Riburgstraße, um links auf die Autobahn in Richtung Basel einzubiegen.

Dabei kollidierte der Mann mit dem Pfosten der dortigen Ampelanlage.

Laut Bericht dürfte der Lenker die Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst haben. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch großer Sachschaden. Der Fahrer wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.