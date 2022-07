von Heinz Vollmar

Eine positive Bilanz weist das Geschäftsjahr 2021 für das Bürgerheim in Rheinfelden auf. In der Sitzung des Bürgerheimausschusses legte die Verwaltung einen Jahresüberschuss von 347.000 Euro vor. Der Überschuss liegt rund 479.000 Euro über dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 132.000 Euro. Carina Schreiner, zuständig für die Projektsteuerung und das Finanzwesen der Eigenbetriebe Bürgerheim, erinnerte daran, dass zu dem Zeitpunkt, als der Wirtschaftsplan 2021 erstellt wurde, damit gerechnet wurde, dass die Baumaßnahmen Mitte 2021 beginnen würden. Da sie 2021 nicht begonnen werden konnten, kam es zu Abweichungen, etwa Mindereinnahmen wegen des Platzabbaus.

Die Belegung habe mit 92,71 Prozent deutlich unter der Planvorgabe von 99 Prozent gelegen. Grund sei der Corona-Ausbruch in den Wohnbereichen Ende 2020 und einem darauffolgenden Aufnahmestopp bis April 2021 gewesen. Die Belegung sei in dieser Zeit bis auf 81,96 Prozent eingebrochen. Ab Juli 2021 habe die Belegung wieder deutlich über 95 Prozent gelegen. Insgesamt sei die Ertragssituation trotz der geringeren Belegung sehr gut, hieß es. Grund dafür seien vor allem die Zahlungen aus dem Corona-Rettungsschirm und die Quarantäne-Ersatzleistungen vom Regierungspräsidium gewesen.

Unabhängig von der Auslastung seien 2021 überplanmäßig hohe Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen angefallen. Carina Schreiner verwies auf 14 Wasserschäden im Jahr 2021. Einen Jahresüberschuss von rund 150.000 Euro bezifferte sie anhand des Plan-Ist-Vergleichs zum 31. Mai dieses Jahres. Die zum 1. Juli eingeplanten Erhöhungen der Pflegesätze aufgrund der vorgesehenen Neuverhandlungen würden sich auf den Spätsommer verzögern und sollen zum 1. September verhandelt werden.