von Horatio Gollin

60 Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen entstehen in Rheinfelden dieses Jahr allein im Planbezirk Dinkelberg. Pläne, die Grundschule in Eichsel als Betreuungseinrichtung für Kinder zu nutzen, stoßen im Ortschaftsrat Eichsel auf Widerstand. Er will die Grundschule erhalten.

Armin Zimmermann, Leiter des Amts für Familie, Jugend und Senioren der Stadt, sagte in der Sitzung des Ortschaftsrats zum Ausbau der Kindertageseinrichtungen: „Wir verwalten den Mangel.“ 167 Kinder stünden auf der Warteliste – der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz könne bei 14 Prozent der unter Dreijährigen und bei sieben Prozent der über Dreijährigen nicht erfüllt werden. In den Planbezirken Stadt und Degerfelden/Herten rechnet das Amt zwar mit einem Rückgang der Geburtenraten, nicht jedoch im Planbezirk Dinkelberg mit den Ortsteilen Adelhausen, Eichsel, Karsau, Minseln und Nordschwaben: „Wir rechnen mit 80 Geburten pro Jahr.“

Während in den vergangenen drei Jahren der Ausbau der Kinderbetreuung aufgrund der städtischen Finanzlage und der Corona-Pandemie stockte, sollen dieses Jahr 100 neue Plätze im Waldkindergarten Nordschwaben, beim Ausbau der Kindergärten Bienenkorb (Karsau), St. Elisabeth (Minseln), der Paulus-Kindertagesstätte (Innenstadt) sowie der Einrichtung eines Minikindergartens (Adelhausen) und eines Naturkindergartens (Warmbach) realisiert werden. Zimmermann schränkte aufgrund der Personalknappheit in der Kita Bienenkorb ein, dass die neue Gruppe dort wohl nicht zum 1. September eröffnen könne.

Künftig sollen weitere Plätze in einer neuen Kita Römerstraße und in der Erweiterung des Kinderhauses Osypka entstehen. Ebenfalls im Plan enthalten ist die Umnutzung der Grundschule in Eichsel, wo bis September 2026 für unter Dreijährige 30 Plätze entstehen könnten. Er entschuldigte sich für eine fehlerhafte Formulierung über einen Abriss der Grundschule – gemeint sei die Umnutzung. Ortsvorsteher Stefan Eckert erklärte, dass durch die Formulierung der Eindruck entstanden war, ein Abriss sei in Planung, wodurch die Unterschriftensammlung mit 1000 Unterzeichnern für den Erhalt der Grundschule ins Rollen gekommen war.

Zimmermann versicherte, dass es Alternativpläne gebe, wenn die Grundschule in Eichsel erhalten bleibe. Es handele sich nur um eine Idee. Vorstellbar wären auch eine Erweiterung des Eichsler Kindergartens Sonnenschein, die Einrichtung einer Waldgruppe in Eichsel oder ein Ausbau des Minikindergartens in Adelhausen. Der Ortschaftsrat nahm die Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen zur Kenntnis, beschloss aber einstimmig, Pläne zulasten der Grundschule in Eichsel abzulehnen.