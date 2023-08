Auch dieses Jahr hat die Gemeinde Murg in Kooperation mit dem Verein Lebendiges Oberhof das Sommerferienprogramm (SoFePro) in Oberhof veranstaltet. Es ist ein zweiwöchiges Betreuungsangebot für Grundschulkinder aus der Gemeinde. Es fand zum elften Mal statt und erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Dies schreibt Benja Bronkal, Vorsitzender des Vereins Lebendiges Oberhof, in einer Pressemitteilung. Den reibungslosen Ablauf stellt er seit drei Jahren mit seinem Team sicher. Unterstützt wurde er dieses Jahr von Anabell Dietlicher, Tamara Dede, Louis Isele und Cornelia Maurer-Borghardt, die hauptsächlich für die Küche und den Einkauf zuständig war. Ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit könnte das Sommerferienprogramm nicht stattfinden.

Die Aktion dauert zwei Wochen. Um 7.30 Uhr fanden sich die ersten Kinder ein und waren schon gespannt, was sie dieses Jahr erwarten würde. Gegen 8.30 Uhr waren alle 22 Kinder da und die Mitarbeiter konnten mit dem Programm beginnen. Im Vordergrund stand das gemeinsame Spielen und Basteln. Ausflüge in den nahegelegenen Wald waren bei den heißen Temperaturen dieses Jahr besonders gefragt. Ein Höhepunkt war der Besuch des Imkerlehrstands bei Binzgen. Rolf Briegel vom Imkerverein Hauenstein erklärte den Kindern die Arbeit des Imkers und die Produktion des Honigs. Bei Honigbrötchen und kühlen Getränken lauschten die Kinder seinen Worten. Es durfte auch Honig direkt aus einer Wabe probiert werden.

Der Dank des Vereins Lebendiges Oberhof geht an den Imkerverein Hauenstein, der einen wertvollen pädagogischen Dienst leiste. Ein besonderer Dank gilt auch der Gemeinde Murg, die das Sommerferienprogramm finanziell unterstützt und die kostenfreie Nutzung der Thimoshalle ermöglicht. Der Verein dankt auch einem Hofladen, der seit Jahren das Sommerferienprogramm mit Eiern unterstützt. Selbst gemachte Pfannkuchen und Waffeln damit, sind bei den Kindern besonders beliebt. Durch eine weitere Spende konnten wieder neue Spiele und Bastelmaterialien angeschafft werden.