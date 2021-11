von sk

Linda Kehnel und Natascha Werner, zwei Jungmusikerinnen des Musikvereins Oberhof, haben das Jugendmusikleistungsabzeichen (JMLA) in Silber erreicht. Nach der Vorbereitung im Verein stellten sie sich in den Herbstferien den Prüfern des Blasmusikverbands Hochrhein. In einem Hybrid-Kurs bekamen sie den letzten Schliff, sodass sie sich bei den Prüfungen beweisen konnten, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Umfangreich war das Thema Musiklehre, zusätzlich zu den Anforderungen wurde verlangt, dass die Prüflinge nicht nur den eigenen Notenschlüssel lesen können, sondern die Übungen auch im jeweils anderen Notenschlüssel erledigen können. So stürzte sich Linda Kehnel neben dem gewohnten Bassschlüssel auch auf den Violinschlüssel, bei Natascha Werner (Saxofon) war es umgekehrt. Die Freude war groß, als Ihnen bei der Urkundenvergabe ein „Bestanden“ entgegen klang. In Musiklehre, Gehörbildung und Rhythmik wurden von Dirigent Josef Klein ausgebildet. Die praktische Ausbildung erfuhr Linda Kehnel bei Gisela Klein auf der Posaune und Natascha Werner bei Josef Klein auf dem Saxofon. Vonseiten des Vereins gratulierten Vorsitzende Nicole Maier und Jugendvertreterin Katrin Fühner.