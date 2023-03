Die Hauptversammlung des Harmonika Orchesters Murg hat im Gasthof „Engel“ in Niederhof stattgefunden. Eines der Kernthemen war die Wahl des Vorstands. Des Weiteren standen die Neugestaltung der Homepage und die Spielgemeinschaft mit Laufenburg auf der Agenda.

Der alte Vorstand ist auch der neue. Mit Marita Engelmann und Angelina Cornu als gleichberechtigte Vorsitzende geht das Harmonika Orchester in das neue Vereinsjahr. Bestätigt im Amt wurde auch Kassierer Bernd Schmid, der das Amt sei 48 Jahren innehat. Schriftführerin bleibt Michelle Salg, als Beisitzer bestätigt wurden Silvia Schäuble, Monika Sobierski, Dagmar Baumbach und Edith Bäumle. Notenwart wird Walter Hollatz.

„Es macht richtig Spaß mit Euch zusammen“, lobte die Vorsitzende Marita Engelmann die Mitglieder. Auch Sonja Sarman, die als Stellvertreterin von Bürgermeister Adrian Schmidle zur Hauptversammlung gekommen war, bestätigte: „Ich bin gerne gekommen. Ihr habt viel Frauenpower. Wie Ihr das hinbekommen habt mit Laufenburg, Hut ab“. Seit Herbst vergangenen Jahres haben die Murger mit den Laufenburgern eine Spielgemeinschaft gebildet. „Wir bleiben ein eigenständiger Verein mit einem gemeinsamen Dirigenten“, sagte Vadim Fedorov, „die Konzerte geben wir als Spielgemeinschaft, einmal in Laufenburg, einmal in Murg, jeder Verein entscheidet über den Ablauf.“ Der Vorteil sei einerseits, dass man keinen Dirigenten mehr suchen müsse. Und andererseits, dass mit 24 Spielern ein anderes Klangvolumen erreicht werden könne. Außerdem mache es so einfach mehr Spaß. Auch der Dirigent finde die Spielgemeinschaft gut. Sie hätten eine bessere Spielqualität, alle Spieler seien fleißig und motiviert. Er freue sich sehr auf die gemeinsamen Auftritte. Die beiden jungen Schüler in Ausbildung würden weiterhin online unterrichtet, was sehr gut funktioniere.

Wie die neue Homepage aussehen soll, das stellte dann Michelle Salg vor. Das Ziel sei, dass Interessierte den Verein einfacher finden und vielleicht sogar neue Spieler gefunden werden können. Angelina Cornu stellte die Jahresvorschau vor. Ende April sei ein Frühlingskonzert „Flower Power“ in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof geplant. Dabei sein werde auch das Duo „Tina und Joe“ aus der Region. Im Mai sei ein Konzert in der Mösle-Halle geplant. Im Juli seien sie beim ersten Luttinger Weinfest dabei.