von sk

Eine Autofahrerin hat am Dienstagmittag, 11. August, in Murg beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Kurz vor 15 Uhr hatte die 28-jährige VW-Fahrerin die Absicht, in der Hauptstraße nach links auf einen Parkplatz zu fahren. Dabei kollidierte sie mit der entgegenkommenden Harley-Davidson eines 63 Jahren alten Mannes. Dieser verletzte sich und kam ins Krankenhaus nach Waldshut. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 4500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.