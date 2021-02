von Brigitte Chymo

Kindergarding – Was das ist? Den Kindergarten in das Kinderzimmer holen. Wie das geht, macht der Kindergarten Arche Noach in Niederhof vor. Weil Kinder, Eltern und Erzieher im ersten Lockdown über die eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten gleichermaßen frustriert waren, gingen die Erzieherinnen im zweiten Lockdown mit Angeboten ins Internet. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen.

Der Kindergarten Der Kindergarten Arche Noach in Niederhof ist seit 1995 in Betrieb. Aktuell gibt es drei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten für jeweils 23 Kinder und eine Kleinkindergruppe mit zehn Kindern von einem bis drei Jahren. Träger ist der St. Vinzentiusverein Niederhof.

Dass auch in Grundschulen digital unterrichtet wird, ist seit der Corona-Pandemie Alltag. Nicht so ein Kindergarten, der via Bildschirm Kontakt zu seinen Kindern hält. Daisy Manno, seit September vergangenen Jahres Leiterin des Kindergartens Arche Noach, wagte sich somit auf echtes Neuland, als sie das Kindergarding zum Thema machte. „Wir hatten im ersten Lockdown nur über Telefon Kontakt zu den Eltern, und alle waren unglücklich. Also habe ich gegoogelt und gesucht, was man denn machen könnte“, berichtet Manno.

Die Idee

Der Anruf bei einer Freundin, ebenfalls Erzieherin in einem Kindergarten im Osten des Landkreises Waldshut, brachte das Projekt Online-Kindergarten endgültig ins Rollen. Denn was die Freundin über ihre Erfahrungen mit Online-Kindergarten erzählte, klang überzeugend. Vollkommen begeistert stellte die Kindergartenleiterin ihrem Team in Niederhof das Kindergarding vor. Der Funke sprang sofort über, alle machten mit oder wollten es zumindest ausprobieren, berichtet sie.

Der erste Versuch

Daisy Manno selbst startete den ersten Versuch mit einem Angebot für die Vorschulkinder. „Ich hatte richtig Gänsehaut, als ich die Stimmen und das Lachen der Kinder wieder hörte“, erinnert sich Manno und auch daran: „Ich war sehr überrascht, wie gut das funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kinder so gut mit der Kamera umgehen.“ Die gelungene Premiere war nur der Anfang. „Wir haben alles versucht“, lacht Manno: Singspiele, Bewegungsspiele, Tassenkuchen backen, Bilderbuchbetrachtung, Puppentheater und vieles mehr. Jeden Tag gibt es einen Morgenkreis, die Fasnacht kam auch nicht nur kurz: „Wir hatten Verkleidungspflicht.“

Die Angebote

Praktisch sieht das Kindergarding so aus, dass es täglich um 9, 10, 11 und 12 Uhr unterschiedliche Angebote gibt, an denen jeweils bis zu fünf Kinder nach vorheriger Anmeldung per Zoom teilnehmen können. Per Kiga App erhalten die Eltern zum Wochenende hin den Plan für die kommende Woche und nach der Anmeldung den Link für das Zoom-Meeting. Sind unter der Woche noch Plätze frei, kann das Kind auch kurzfristig angemeldet werden. Bei einigen Angeboten braucht es die Unterstützung der Eltern, bei anderen kommen die Kinder alleine zurecht.

Gespräche mit Freunden

Etwa 70 Prozent der Kinder nutzen das Angebot. „Manche mehrmals die Woche, andere nur ab und zu“, weiß die Kindergartenleiterin. Waren die Kinder zunächst nur bei Angeboten dabei, die von Erzieherinnen ihrer Gruppe angeboten wurden, besuchten sie mit der Zeit auch die Angebote anderer Erzieherinnen. Erkennen sich die Kinder untereinander, winken sie sich zu und halten schon auch mal ein Schwätzchen miteinander. „Wir lassen das dann auch laufen“, sagt Manno.

Kontakt halten

Selbst die unter Dreijährigen machen mit. „Sie schauen zwar mehr, aber wir machen manchmal auch ein Extra­angebot für sie. Zum Beispiel tanzen oder vorlesen“, sagt die Kindergartenleiterin und betont: „Es geht uns in erster Linie darum, Kontakt zu halten, und nicht, das perfekte Angebot zu haben.“ Auch wenn der Online-Kindergarten allen Spaß macht, freut sich Daisy Manno schon darauf, wenn ab kommender Woche die Kinder wieder live durch die Arche Noach wuseln. „Online ersetzt nicht den persönlichen Kontakt, aber es ist in dieser Situation eine Alternative“, sagt die Leiterin.