Die zehnköpfige Wandergruppe aus der französischen Partnerstadt Mehun-sur-Yevre wurde am Freitagnachmittag in Murg von der Vorsitzenden des Verschwisterungskomitee, Angelika Cornu, auf französisch und deutsch begrüßt. Mit dabei waren weitere Vertreter der Gemeindeverwaltung, Werner Vökt, Andreas Klomki, die Bürgermeister Adrian Schmidle vertraten, sowie Herbert Steinmeier, der das fünftägige Programm für die Besucher aus Mehun organisiert hatte.

Im Ratssaal des Murger Rathauses fand die offizielle Begrüßung statt, die wieder einmal belegte, dass die im Juni 1984 besiegelte Städtepartnerschaft zwischen den beiden Gemeinden Mehun und Murg, die beide zwischen 6500 und 7000 Einwohner zählen, lebt. Bei einem Glas Sekt erfuhr die zehnköpfige Wandergruppe, was sie in den nächsten fünf Tagen erwartet: Am Samstag geht es nach Basel ins Drei-Länder-Eck, mit einem Besuch von Basel. Der Tag findet mit einem Wunschkonzert in Niederhof seinen Abschluss. Am Sonntag ist Slow-up mit abendlichem Grill im Garten von Familie Cornu.

Am Montag geht es in die Brauerei Rothaus in Grafenhausen und an den Rheinfall nach Schaffhausen. Am letzten Tag, dem Dienstag, fährt die Gruppe mit dem Zug zum Bodensee mit einer Schifffahrt zur Insel Mainau.

Die Mehuner Wandergruppe gehört zum Wanderverein Ramy. Der Wanderverein Ramy zählt 192 Mitglieder und ist mit dem Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Murg, vergleichbar. Die Gruppe aus der Partnerstadt war am Freitagmorgen um 8 Uhr in Mehun gestartet und traf nach siebenstündiger Autofahrt in Murg ein.