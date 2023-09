Mehr als 50 Kinder und einige Eltern haben gespannt miterlebt, was der Kakerlaki-Clown Beppo in seinem Zauberkoffer in die alte Schulturnhalle im Altbau der Murgtalschule mitgebracht hat. Mit einfachen Tricks brachte er die Kleinen zum Lachen und Applaudieren. Zuerst schminkte er sich auf Anweisung der Kinder.

Zuerst versuchte er, große Seifenblasen zu machen, aber die waren zuerst ganz klein, doch er hatte noch eine andere Dose dabei, mit der er zur Freude der Kinder riesengroße Seifenblasen erzeugte. Dann mussten alle die Augen schließen und mit Urwaldgeräuschen wurden sie nach Afrika versetzt. Die Kinder wurden in Löwen, Elefanten, Affen und Papageien eingeteilt und durften deren Laute von sich geben.

Die Kinder machten bei seinen Zaubertricks, mit drei Bällen, drei Luftballons und dem Zauberspruch „Abrakadabra-Simsalabim“ eifrig mit und hatten viel Spaß. Am Schluss telefonierte Beppo mit einem Mädchen mit zwei Smartphones in Form von zwei Wienerle aus Gummi, was die Kinder mit viel Applaus bedachten. Obwohl die Kinder erst zwischen vier und sieben Jahren alt waren, machten sie begeistert mit, denn Beppo verstand es, sie in sein Clowntheater, zu dem der Murger Sommerspaß eingeladen hatte, einzubeziehen.