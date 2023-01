Markus Döbele begrüßte am Freitag erstmals seit seiner Ernennung zum Gesamtkommandanten 118 Mitglieder und Gäste zur Hauptversammlung der Feuerwehr Murg in der Thimoshalle in Oberhof. Im Mittelpunkt der Versammlung, an der auch Bürgermeister Adrian Schmidle, der stellvertretenden Kreisbrandmeister Clemens Huber, Markus Rebholz vom Kreisfeuerwehrverband und weitere Vertreter von benachbarten Feuerwehren, THW, DRK und den First Respondern teilnahmen, standen die Ehrungen der langjährigen Mitglieder.

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Murg wurden zu Anwärtern ernannt (von links): Mathias Studinger, Michael Schmidle, Lars Schindler, Patricia Stöcklin, Julian Fleck, Jannik Bäumle, Carlos Alonso und Hannes Hämmerle.

So wurden Konrad Ruf für 60 Jahre, Otto Frommherz für 50 Jahre, Ralph Koppen für 40 Jahre, Gerd Malzacher, Helga Langnickel und Francesco Scaduto für 25 Jahre, Patrick Eckert, Heiko Mehlfeld und Domenik Weigend für 15 Jahre im aktiven Dienste der Feuerwehr Murg gestanden haben. Sie erhielten die Ehrenurkunden und Ehrennadeln in Gold, Silber und Bronze. Außerdem gratulierte der stellvertretende Kommandant Armin Döbele den elf Anwärtern zur Aufnahme in die Feuerwehr und 14 Ernennungen zu höheren Dienstgraden.

Besonders ausführlich war der Bericht der Jugendabteilung durch Jugendsprecher Jaron Lämmlin, der von 13 Proben, einem Besuch im Europapark Rust, sowie guten Ergebnissen bei verschiedenen Wettkämpfen berichtet hat. Wie die 20-köpfige Kindergruppe bei Laune gehalten und gleichzeitig an die Regeln der Feuerwehr herangeführt wurde, zeigten Katja Dede und Daniel Ebner anhand von Bildern, die sie den Anwesenden vorführten. Otto Frommherz berichtete erstmalig als neuer Obmann der Altersabteilung. Er hatte die Abteilung von Michael Lämmlin übernommen. In den Feuerwehrausschuss wurde Philippe Wiesler neu gewählt.

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Murg gratulierte Kommandant Markus Döbele (von links): Frank Szillat zum Oberlöschmeister, Sarah Bürgin zur Hauptfeuerwehrfrau, Michael Bilawski zum Hauptlöschmeister, Mario Lucca zum Hauptfeuerwehrmann, Patricia Döbele zur Feuerwehrfrau, Thomas Koppen zum Löschmeister, Thaddäus Schneider und Florian Mutter zum Feuerwehrmann, Dominik Wiesler zum Brandmeister und Michael Schmidle zum Anwärter.

In seinen Grußworten lobte Bürgermeister Adrian Schmidle die gute Zusammenarbeit, sowie die Aufnahme von elf Anwärtern in die Feuerwehr Murg. Er lobte außerdem den reibungslosen Übergang in der Führung von Stefan Fräßle zu Markus Döbele, sowie die Arbeit, die der stellvertretende Kommandant Armin Döbele im Hintergrund leistet, so dass die Tätigkeit der Abteilungen wie Zahnräder ineinander greifen.

Personalien Landesehrungen: Durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Clemens Huber: Otto Frommherz (50 Jahre), Ralph Koppen (40 Jahre), Gerd Malzacher, Helga Langnickel und Francesco Scaduto (25 Jahre), Patrick Eckert, Heiko Mehlfeld und Domenik Weigend (15 Jahre), sowie durch Bürgermeister Adrian Schmidle: Konrad Ruf (60 Jahre).

Beförderungen: Dominik Wiesler zum Brandmeister, Michael Bilawski zum Hauptlöschmeister, Armin Huber, Francesco Scaduto und Frank Szillat zum Oberlöschmeister. Thomas Koppen zum Löschmeister. Sarah Bürgin zur Hauptfeuerwehrfrau. Mario Lucca, Philipp Schmidt, Marcus und Patrick Meisch zum Hauptfeuerwehrmann. Patricia Döbele zur Feuerwehrfrau. Florian Mutter, Moritz Schüler und Thaddäus Schneider zum Feuerwehrmann.

Zu Anwärtern wurden ernannt: Markus Gaßmann, Jannik Bäumle, Julian Fleck, Patricia Stöcklin, Carlos Alfonso, Hannes Hämmerle, Lars Schindler, Michael Schmidle und Mathias Studinger. Als schon ausgebildete Feuerwehrleute in die Feuerwehr Murg: Philipp Huber und Christoph Meyer.

Der Gemeinderat bewilligte 273.000 Euro Mittel im Haushalt, so dass neue Atemschutzgeräte, sowie ein Rettungsbot angeschafft werden konnten. Das neue Feuerwehrhaus wird in Hänner gebaut werden. Entsprechende Entwürfe werden in den nächsten Wochen mit der Abteilung Nord besprochen.

Markus Rebholz, Kommandant der Feuerwehr von Laufenburg und Vertreter vom Kreisfeuerwehrverband, schloss sich den guten Wünschen von Adrian Schmidle an und überbrachte außerdem die Grüße vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Ralf Rieple.