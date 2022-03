von Brigitte Chymo saeckingen.redaktion@suedkurier.de

Die Gemeinde Murg trifft dieser Tage eine ganze Reihe von Vorbereitungen für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Zuweisungen vom Land und Kreis gab es bisher noch keine. Privat seien aber schon Flüchtlinge untergekommen, erzählt Ordnungsamtsleiter Manuel Polder auf Nachfrage des SÜDKURIER. Schwerpunkt der Vorbereitungen in der Gemeinde Murg sind momentan die Beschaffung von Wohnraum und der Aufbau eines Helferkreises.

Vor allem Wohnraum für die Geflüchteten ist gefragt. Wer eine freie Wohnung oder eine Unterkunft zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Ordnungsamtsleiter Manuel Polder unter Angabe folgender Informationen melden: Name und Adresse des Wohnungsgebers, Adresse des zur Verfügung stehenden Wohnraums, Zimmeranzahl und Größe (Quadratmeter), Ausstattung (Küche, WC, Bad/Dusche), ob Haustiere erlaubt sind, ob der Wohnraum entgeltlich oder unentgeltlich ist.

In jedem Fall gilt: „Der Wohnraum sollte mindestens drei Monate zur Verfügung stehen“, führt Polder aus. Sonst mache das keinen Sinn. Es gebe auch schon Angebote. Außerdem ist die Gemeinde mit den Eigentümern des ehemaligen Kinderheims Doll über eine Anmietung im Gespräch. Dort seien noch gewisse Strukturen vorhanden, es müsste aber zusätzlich investiert werden. Auch das katholische Pfarrhaus der Magnusgemeinde in Murg könnte eine Option sein.

Ansprechpartner Das Kinderhilfswerk-Ukraine, das erst Samstag wieder einen Hilfstransport von der Lagerhalle in Rhina aus in Richtung Ukraine auf den Weg gebracht hat, soll mit in die Betreuung der Flüchtlinge einbezogen werden. „Wir stehen in Kontakt“, sagt Polder. Kontaktdaten: Ordnungsamtsleiter Manuel Polder Telefon 07763/930 17, E-Mail polder@gemeinde-murg.de, Kinderhilfswerk-Ukraine: www.kinderhilfswerk-Ukraine.de

Gleichzeitig bemüht sich die Gemeinde schon jetzt darum, einen ehrenamtlichen Helferkreis aufzubauen, der bei der Betreuung der Flüchtlingen unterstützt und zum Beispiel bei Behördengängen oder beim Arztbesuch Hilfestellung gibt. Wer unterstützen will, kann sich bis 31. März bei Ordnungsamtsleiter Manuel Polder melden.

Gesucht werden außerdem Personen, die ukrainisch oder russisch sprechen und als Übersetzer unterstützen

können. Auch für diese Personengruppe ist Ordnungsamtsleiter Ansprechperson.