Murg vor 3 Stunden Wegen Verdachts auf Gasaustritt: Großaufgebot der Feuerwehr in Murg Am Freitag rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr wegen eines gemeldeten Gausautritts in einem Murger Wohnhaus aus. Am Ende konnte ein eingeschalteter Herd als Ursache für den Gasgeruch festgestellt werden.

Wegen des vermuteten Gasaustritts war am Freitagabend in Murg ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Die Hauptstraße musste voll gesperrt werden. | Bild: Frank Szillat/Feuerwehr Murg